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Галерея Виктория: однодневная выставка Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта» 
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Галерея Виктория: однодневная выставка Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта» 

18 февраля 2025 16:22
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Участники выставки работали над визуальным языком, чтобы сделать рывок за пределы литературоцентричности и логики.

В субботу 22 февраля в 18:00 в офисе галереи Виктория пройдет однодневная выставка зинов Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта».  12+

На выставке «Зины как пространство эмоционального опыта» будут представлены восемь зинов, сделанных в рамках обучения в Школе проектной фотографии в 2025 году. Среди участников выставки можно найти как уже уверенных художников, так и тех, кто только начинает свой путь в фотографии как искусстве.

Участники выставки работали над визуальным языком, чтобы сделать рывок за пределы литературоцентричности и логики. Визуальный язык позволяет выразить то, что трудно передать словами. Он способен влиять на эмоции, минуя слова и рациональные размышления. Чтобы по-настоящему прочувствовать эффект, зрителям предлагается отключить аналитическое мышление и довериться тому, что они видят и чувствуют.

Во время открытия гости смогут проголосовать за понравившиеся работы и дать бережную обратную связь авторам. В дальнейшем обратная связь будет учтена при формировании тиража каждого зина.

 

Фото:  пресс-служба Галереи Виктория

Теги: Мероприятия Самара

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