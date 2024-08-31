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Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО

31 августа 2024 13:16
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Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО

В Самаре продолжается фестиваль ВолгаФест. Он расположился на пляже старой набережной под Струковским садом. Сегодня, в субботу 31 августа, и завтра, программа будет максимально насыщенной.

Гостей ждут арт-объекты, например, гигантская кровать; мастер-классы, выступления театральных коллективов, лекции, концерты.

Развлечения найдутся для самарцев всех возрастов.

Напомним, что в этом году часть фестиваля проводится на острове Проран, куда есть возможность добраться у всех желающих.

Программу можно посмотреть здесь.

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Фото: Дильдина Светлана

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Теги: В центре внимания Фоторепортажи

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