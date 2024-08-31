Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО

В Самаре продолжается фестиваль ВолгаФест. Он расположился на пляже старой набережной под Струковским садом. Сегодня, в субботу 31 августа, и завтра, программа будет максимально насыщенной.
Гостей ждут арт-объекты, например, гигантская кровать; мастер-классы, выступления театральных коллективов, лекции, концерты.
Развлечения найдутся для самарцев всех возрастов.
Напомним, что в этом году часть фестиваля проводится на острове Проран, куда есть возможность добраться у всех желающих.
Программу можно посмотреть здесь.
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Фото: Дильдина Светлана