Продажи средств от простуды в Самарской области выросли на 102,31%

В сентябре аптечные продажи в Самарской области выросли на 4,03%, при этом средний чек снизился на 6,02%.

Главным драйвером стал сезон простуд: продажи средств от простуды и гриппа выросли на 102,31%, противовирусных препаратов — на 46,17%. Также заметно вырос спрос на препараты для иммунитета (+19,44%), антибиотики (+19,01%) и средства для опорно-двигательного аппарата (+13,22%).

При этом снизились продажи препаратов от диабета (-6,13%), онкологических препаратов (-5,72%) и средств от аллергии (-4,36%).

В новом выпуске «Индекса Ютеки» также начали добавлять данные о товарах, которые исчезают из аптечного оборота. В сентябре среди них оказались, в том числе, Декарис, Элидел, Клопиксол Депо и Метотрексат в таблетках, а также ряд других препаратов. При этом у некоторых исчезнувших препаратов нет полноценной замены, что может создавать неудобства для пациентов.

Это данные на основе продаж из 62 000+ аптек, подключённых к «Ютеке».

Полный сентябрьский «Индекс Ютеки»: https://uteka.ru/articles/novosti/indeks-yuteki-sentyabr-2026/