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Фестиваль «Самарская осень»: в Самарской филармонии состоится концерт финалистов проекта «Река талантов»

2 ноября 2022 15:29
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За годы проведения «Реки талантов» его участниками стали более 500 молодых музыкантов.

3 ноября в 18.30, в Концертном зале Самарской филармонии в рамках Международного фестиваля искусств «Самарская осень-2022» состоится концерт финалистов проекта «Река талантов» вместе с Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением маэстро Михаила Щербакова. Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова.

Уникальный всероссийский проект «Река талантов» был задуман художественным руководителем Дома музыки, Народным артистом России Сергеем Ролдугиным для студентов и выпускников музыкальных вузов и колледжей, начинающих свою профессиональную сольную карьеру, которые впоследствии будут представлять Россию на международных конкурсах, где предполагается выступить с оркестром. Проект проводится с 2007 г. и представляет собой сентябрьские мастер-классы у именитых российских педагогов в С.-Петербурге и выступления с оркестром в филармониях Поволжья в октябре и ноябре. На мастер-классах и выступлениях участники работают над программой своего выступления с оркестром.

За годы проведения «Реки талантов» его участниками стали более 500 молодых музыкантов. Разнообразие специальностей, представленных на проекте, уникально: фортепиано, скрипка, виолончель, арфа, а также духовые инструменты: флейта, кларнет, гобой, валторна, труба, фагот, тромбон, саксофон.

Программа: Г.Ф. Гендель (1685-1759). Концерт для органа/арфы с оркестром си-бемоль мажор, op.4 №6 (перелож. М.Гранжани) В.А. Моцарт (1756-1791). Концерт для гобоя с оркестром до мажор, Allegro aperto – Adagio non troppo – Rondo: Allegretto А. Дворжак (1841-1904). Концерт для виолончели с оркестром си минор, ор.104.

 

Фото:   минкульт СО

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