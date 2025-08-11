Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево

Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" ежегодно проходит в последние выходные августа в селе Ширяево уже пять лет.
Программа фестиваля включает в себя литературный квест, где каждый из пунктов маршрута по окрестностям села предполагает творческое задание. Участники обнаружат следы неявных значений в тропах гор, холмов и равнин, проложат свои поэтические тропы - в буквальном смысле и значении приёма, создадут поэтическую мифологию места.
А также представят свои тексты во время литературно-поэтических чтений и СЛЭМа.
Лучшие тексты участников войдут в книгу " По следам слов и троп".
Фестиваль пройдёт при информационной поддержке портала "СлоВолга", Центра поддержки и развития чтения ГБУК "Самарская областная универсальная научная библиотека".
Аудитория фестиваля — профессиональные поэты и литераторы, члены творческих союзов, а также любители поэзии и её профессиональные читатели.
Подать заявку можно до 20 августа.
18+