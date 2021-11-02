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Фестиваль документального кино «Соль земли» традиционно пройдет в Самарском регионе

2 ноября 2021 14:00
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Фестиваль документального кино «Соль земли» традиционно пройдет в Самарском регионе

Фестиваль документального кино «Соль земли» традиционно проводится в Самарском регионе в дни празднования памяти Архангела Михаила и объединяет кинематографистов и деятелей культуры из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Таджикистана, Сербии, Швеции, Израиля, Эстонии и других стран.   

В этом году фестиваль будет проходить с 17 по 21 ноября 2021 года в формате онлайн. Увидеть фестивальные конкурсные фильмы, выступления гостей и участников фестиваля можно будет ежедневно и круглосуточно на сайте www.solzemli-samara.ru, где будут работать пять кинозалов и онлайн-студия. В фестивальные дни с 18.00 до 22.00 в рамках работы онлайн – студии гости фестиваля будут рассказывать о своих кинофильмах и о своем творчестве. 

Учредителем фестиваля является Самарский областной общественный фонд «Поволжский историко-культурный фонд». Фестиваль проводится при поддержке Правительства Самарской области, Администрации г.о. Самара и Клуба Почетных Граждан Самарской области.

     Организаторы фестиваля ставят своей целью поддержку, поощрение и объединение мастеров документального кино, чьи фильмы проникнуты любовью к России, к своему народу. Кинофорум «Соль земли» – продолжение подвижнической деятельности первых самарских кинематографистов, преемственность традиций этих энтузиастов - в лучших фильмах, представленных на фестивальной площадке.

    Более 300 документальных фильмов из нашей страны и других государств поступило на конкурс. Из них в программу было отобрано 67. Документальные фильмы традиционно представлены в пяти номинациях: «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский Собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..(Куда идем?..)».

    Кроме того, в этом году для зрителей сформирована специальная программа показов из 34 картин. В них будут представлены фильмы на тему христианства (в программе «Жемчужины веры»), о спортсменах («Больше, чем спорт»), о людях творческих профессий («Искусственная среда»), о людях с ограниченными возможностями («Жизнь без границ»). Будет показана и довольно представительная (из 15 фильмов) внеконкурсная программа документального кино. В рамках программы фестиваля будет представлен фильм самарского режиссёра Светланы Кочергиной «Николай Симонов. Пётр I из Самары» (6+).

В жюри фестиваля в разные годы входили многие известные кинематографисты из России и других стран. Председателем жюри фестиваля уже несколько лет является заслуженный работник культуры РФ, доктор искусствоведения, профессор ВГИКа, член Союза кинематографистов РФ - Галина Прожико.

В призовом фонде фестиваля утвержден Приз Губернатора Самарской области за лучший фильм, направленный на «Утверждение Российской Государственности», а также Приз Главы г.о. Самара.

В рамках фестиваля в том числе учрежден приз от Клуба Почетных граждан Самарской области «За патриотизм и преемственность поколений». Еще одна награда фестиваля «За честь и достоинство в профессии» вручается старейшим кинодокументалистам, внесшим свой вклад в развитие российского документального кино.

За четырнадцать лет фестиваль «Соль земли» стал одним из символов Самары и прочно вошел в культурно-образовательное пространство Самарской области. Фестивальные фильмы демонстрируются на мероприятиях, проводимых Фондом и в образовательных учреждениях на «Документальных уроках».

На площадках мультимедийных исторических парков «Россия-моя история» в Якутске, Ростове-на-Дону и Омске пройдут показы документальных фильмов кинофестиваля «Соль земли».

Торжественная церемония награждения победителей состоится 20 ноября в 18.00. В этот же вечер будут названы лучшие работы ребят, которые участвовали в литературном конкурсе «Мое отечество – Россия». Свои эссе они создавали на основе впечатлений от просмотра лучших фильмов из фестивального архива.

В рамках кинофорума в прямом эфире пройдут творческие встречи с российскими деятелями культуры и искусства. В числе гостей - режиссёр, актер, продюсер Андрей Кончаловский, актер Ереванского государственного драматического театра, режиссер неигровых фильмов Арсен Аракелян, мастер документального кино, доцент ВГИК Дмитрий Кабаков, PR-директор краудфандинговой платформы Planeta.ru Наталья Игнатенко, заслуженная артистка России, доцент, преподаватель кафедры актерского искусства ТГИК, режиссёр неигрового кино Елена Орлова, вице-президент отечественной Федерации альпинизма, мастер спорта России международного класса Иван Душарин, актер и режиссер, преподаватель Московского государственного института культуры Евгений Барханов, путешественник и фотохудожник Юрий Тайдаков.

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