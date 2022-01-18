Фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ» пройдет в Самарской области 11 и 12 июня

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Вы сами пишете песни? Вы с детства мечтали о большой сцене? Ваше заветное желание — записать собственный альбом? Тогда это точно ваш шанс!

Фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ», который пройдет в Самарской области 11 и 12 июня 2022 года, ищет тех, кто САМ пишет и исполняет свои песни. Победители музыкального конкурса получат возможность записать и выпустить свой мини-альбом (EP) под кураторством лидеров музыкальной индустрии, а также выступить на одной фестивальной сцене вместе с именитыми специальными гостями.

«САМ.ФЕСТ» — это не просто фестиваль, это трамплин для творческих самородков в мир шоу-бизнеса. Это одна большая семья, которая формирует не имеющую в России аналогов творческую среду. «САМ.ФЕСТ» расширяет границы и помогает осуществить то, что еще вчера казалось несбыточной мечтой.

Что ждет победителей конкурса?

Главный приз — полноценный пакет поддержки для начинающих музыкантов от команды наставников: продюсеров, звукорежиссеров, хореографов, специалистов по продвижению, а также специальных гостей фестиваля. Кроме того, организаторы полностью берут на себя вопросы проезда и проживания в Самаре на время проведения самого фестиваля.

Финалистов конкурса во время фестивальных дней ждут мастер-классы от каждого из хедлайнеров «САМ.ФЕСТа»: Вячеслава Бутусова, Slava Marlow, Manizha, Олега Митяева, Сергея Бобунца, групп «Мельница», Billy's Band и VLNY.

Кроме этого, наставники будут сопровождать финалистов на всех этапах, начиная с подготовки к выступлению и заканчивая работой на сцене. Однако на этом их миссия не закончится. Четырем главным победителям конкурса (3 первых места и приз зрительских симпатий) предстоит уже плотная работа над собственным материалом, которая начнется сразу после фестивальных дней. Каждый из них получит индивидуальные консультации от наставников, касающиеся творчества, развития и самореализации, а также помощь в оформлении социальных сетей, персональную фотосессию для дальнейшего использования этих материалов на афишах будущих концертов.

Лучшие композиции молодых музыкантов будут изданы на фестивальном сборнике, а участник, получивший наивысшую оценку от жюри, получит возможность записать мини-альбом (EP) при участии профессионала высокого уровня – саунд-продюсера Андрея Самсонова, работавшего с Земфирой, Manizha, Вячеславом Бутусовым, группами «Аквариум», «Пикник», «Сплин», Марком Алмандом, Ником Кейвом и другими артистами.

Механика конкурса весьма проста!

Чтобы подать заявку на участие, необходимо:

1. Записать видео хронометражем до 1 минуты, где участник исполняет собственную авторскую композицию.

2. Выложить его постом на свою страницу в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram или Tik Tok) с хэштегом #САМКонкурс. Пост не следует удалять до конца конкурса.

3. В описание необходимо добавить текст: «Участвую в конкурсе фестиваля «САМ.ФЕСТ», хочу выступить 11-12 июня на одной сцене с ***». Вместо звездочек следует написать имя одного из специальных гостей фестиваля, который наиболее близок конкурсанту. Напомним, что это могут быть: Вячеслав Бутусов, Slava Marlow, Manizha, Олег Митяев, Сергей Бобунец, группы «Мельница», Billy's Band и VLNY.

Заявки на конкурс принимаются с 17 января по 3 апреля.

Первый этап конкурса — присланные до 3 апреля работы изучат кураторы фестиваля, которые отберут свой шорт-лист участников.

Второй этап — список лучших конкурсантов будет выставлен для народного голосования в период с 11 по 25 апреля.

Третий этап — 30 победителей, набравших наибольшее число голосов за время народного голосования, будут представлены авторитетному жюри, которое выберет 10 финалистов. Именно им предстоит выступить на сцене «САМ.ФЕСТа» перед многотысячной аудиторией.

Имя главного победителя конкурса будет объявлено со сцены «САМ.ФЕСТа» в финальный фестивальный день — 12 июня.

Конкурс не имеет никаких профессиональных, возрастных или жанровых ограничений. «САМ.ФЕСТ» — фестиваль авторской музыки в самом широком смысле, поэтому заявки от музыкантов всех жанров и направлений будут рассмотрены организаторами и жюри конкурса совершенно на равных условиях. Главное правило, чтобы композиция была написана самим исполнителем или участниками его музыкальной группы. В конкурсе могут участвовать как сольные исполнители, так и музыкальные группы. Фестиваль не предъявляет особых требований к качеству записи видео, поэтому технически оно может быть создано, как при помощи профессиональной техники, так и обычного мобильного телефона. Жюри будет оценивать в первую очередь талант и творческий подход! По правилам конкурса один участник может прислать не более двух видео.

Кто входит в состав жюри?

- журналист и музыкальный обозреватель газеты «КоммерсантЪ» Борис Барабанов;

- музыкальный обозреватель "Российской Газеты", автор-редактор энциклопедии "Кто есть кто в рок-музыке России", радиоведущий Александр Алексеев;

- программный директор радиостанции «Семь на семи холмах» Анастасия Рогожникова;

- музыкант, композитор и саунд-продюсер Андрей Самсонов;

- генеральный продюсер «Газпром-Медиа Радио», президент академии российской музыки Юрий Костин;

- руководитель группы концертных компаний NCA Михаил Шурыгин;

- один из основоположников жанра авторской песни в России, художественный руководитель бардовского направления фестиваля Александр Городницкий.

Список экспертного жюри будет пополняться ближе к датам самого фестиваля.

Что такое «САМ.ФЕСТ»?

11 и 12 июня 2022 года в Самарской области впервые состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ» — мероприятие абсолютно нового формата, которое станет музыкальным событием всероссийского масштаба! Главная миссия фестиваля — поиск, мотивация и продвижение молодых исполнителей по всей России.

Победители конкурса получат от организаторов фестиваля всестороннюю творческую поддержку, а также возможность разделить сцену со специальными гостями фестиваля, которыми станут: Вячеслав Бутусов, Slava Marlow, Сергей Бобунец, Manizha, Сергей Бобунец, группы «Мельница», Billy's Band и VLNY.

Организаторы фестиваля — одно из крупнейших концертных агентств в России — компания NCA, за плечами у которой масштабные проекты в Петербурге, Москве, Самаре, Казани, Кемерово, Хабаровске, Владивостоке и других городах России.

Именно компания NCA в течение многих лет проводила легендарный фестиваль «Рок над Волгой», ставший визитной карточкой региона.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области.

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш: «Новое время требует новых идей и новых творческих форм, а молодые артисты нуждаются в площадке для развития. Мы не просто предоставим им такую творческую возможность, а сделаем все, чтобы в рамках проекта их потенциал раскрылся. Фестиваль станет новой перспективной платформой для объединения и культурного обмена музыкантов со всей России. Горжусь, что такое масштабное событие состоится на Самарской земле, славящейся своими музыкальными традициями».

Ева Самсонова, автор идеи и руководитель проекта (NCA): «У нас очень трепетное отношение к Самаре, поэтому я уверена, что фестиваль «САМ.ФЕСТ» станет особенным. Хотя мы в NCA никогда и не стремимся делать простые мероприятия, а обязательно пытаемся продемонстрировать зрителю что-то новое, возможно, то, о чем он всегда мечтал, а еще лучше — то, о чем он даже не мог помыслить. Впереди — большая работа и большая ответственность перед нашими зрителями и Президентским фондом культурных инициатив, который поверил в нашу идею и поддержал».

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

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