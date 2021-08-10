Евгению Бухалову худруку ансамбля песни и танца «Волжские казаки» присвоено звание «Заслуженный артист РФ»

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Творческий талант Евгения Васильевич многогранен. Он является автором текста вокально-хореографической композиции «На Самарушке – вольной реченьке», многие его стихи используются в программах ансамбля.

В качестве режиссёра артистом поставлено более двадцати театрализованных представлений и концертов, такие как: «От Волги и Дона, до Кубани и Терека», «Казачьи святки», «В кругу друзей», «Эти долгие вёрсты войны», «Служить России».

Под руководством режиссера — постановщика Евгения Бухалова ансамбль «Волжские казаки» более тридцати раз занимает призовые места на мероприятиях различного уровня в России и за рубежом. Коллектив становился лауреатом Всеармейских смотров-конкурсов ансамблей песни и пляски и концертных ансамблей Вооружённых Сил РФ (Екатеринбург, 2015, Санкт-Петербург, 2017) и («Музыкальный Парад –2016», Ростов-на-Дону).

Солист Евгений Бухалов и коллектив выступают с благотворительными концертами на мероприятиях общественных организациях, в том числе ветеранских. Ежегодно десятки концертов проводятся для военнослужащих и членов их семей в различных воинских подразделениях.

Благодарим Евгения Васильевича за преданность своему призванию! Пусть неисчерпаемая энергия и профессионализм помогают Вам в полной мере реализовывать свой богатый творческий потенциал, передают в пресс-службе минкульта СО.

Фото: минкульт СО