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1 февраля Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие. Своим рождением оркестр обязан всероссийскому джазовому фестивалю «Тольятти-Джаз» имени Олега Лундстрема, который проводился в Тольятти в течение десяти лет.

Возник джаз-оркестр на базе оркестра цирка-шапито, действовавшего с 1993 года. 1 февраля 1998 года коллектив получил статус филармонического.

Сейчас Джаз-оркестр Тольяттинской филармонии – это 22 импровизирующих музыканта и десятки джазовых программ для детей и взрослых.

За годы своей деятельности Джаз-оркестр дал сотни концертов в Тольятти и за его пределами: в Самаре, Ульяновске, Вологде, Белгороде, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ярославле, Уфе, Вольфсбурге (Германия). Коллектив — постоянный участник джазовых фестивалей, городских мероприятий, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО