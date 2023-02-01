Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие

Я нашел ошибку
Главные новости:
Особое внимание уделили участкам, ведущим к социально значимым объектам и сельским поселениям.
В регионе подведели итоги реализации дорожного нацпроекта
По ночам в уборке задействуют порядка 190 единиц техники и 100 дорожных рабочих. Днем в расчистке всех городских территорий участвуют более 3 360 уборщиков.
В Самаре на контроле расчистка и сохранность дорог, отремонтированных на средства нацпроекта
С его помощью клиенты могут передавать показания приборов учета, отслеживать и оплачивать начисления.
Число пользователей личного кабинета «ЭнергосбыТ Плюс» увеличилось в 1,5 раза
Для ребят, заинтересованных в открытии своего дела, и молодых предпринимателей Самарской области будут проходить очные мероприятия проектов программы.
Самарская область стала пилотным регионом Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства
Вход свободный.
Самарский областной художественный музей представит выставку художника Владимира Щербина
Они в больнице.
При сходе лавины на горнолыжном курорте в Индии пострадали восемь россиян
Ряд сотрудников ОСН был поощрен за высокие показатели в служебной деятельности.
Врио начальника УФСИН СО подвел итоги деятельности отдела специального назначения за 2022 год
На ролике видно, что на снегу лежит подросток, которого якобы избил сверстник.
Сотрудники полиции в Тольятти проверяют информацию, размещенную в социальной сети
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.52
0.93
EUR 76.3
0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени»
Самарский зоопарк приглашает 2 февраля на "День российского сурка"
САТОБ: первая скрипка Татьяна Казакова отмечает юбилей творческой деятельности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие

1 февраля 2023 15:24
125
Джаз-оркестр Тольяттинской филармонии – это 22 импровизирующих музыканта и десятки джазовых программ для детей и взрослых.

1 февраля Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие. Своим рождением оркестр обязан всероссийскому джазовому фестивалю «Тольятти-Джаз» имени Олега Лундстрема, который проводился в Тольятти в течение десяти лет.

Возник джаз-оркестр на базе оркестра цирка-шапито, действовавшего с 1993 года. 1 февраля 1998 года коллектив получил статус филармонического.

Сейчас Джаз-оркестр Тольяттинской филармонии – это 22 импровизирующих музыканта и десятки джазовых программ для детей и взрослых.

За годы своей деятельности Джаз-оркестр дал сотни концертов в Тольятти и за его пределами: в Самаре, Ульяновске, Вологде, Белгороде, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ярославле, Уфе, Вольфсбурге (Германия). Коллектив — постоянный участник джазовых фестивалей, городских мероприятий, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:  пресс-служба минкульта СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
1 февраля 2023  10:12
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
255
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
1 февраля 2023  07:59
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
1142
Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»
31 января 2023  11:58
Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»
422
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
30 января 2023  12:57
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
584
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы
30 января 2023  11:34
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы"
536
Весь список