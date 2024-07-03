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Над адаптацией показов для незрячих гостей работают тифлокомментаторы.
Драмтеатр «Самарская площадь» получит грант на тифлокомментирование спектаклей
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Драмтеатр «Самарская площадь» получит грант на тифлокомментирование спектаклей

3 июля 2024 18:03
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Над адаптацией показов для незрячих гостей работают тифлокомментаторы.

Благотворительный Фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» подвел результаты ежегодного грантового конкурса на организацию тифлокомментирования в театрах России.

Всего организаторы получили 133 заявки от театров из более чем 50 городов страны. И только 17 учреждений культуры стали победителями. Среди них театр «Самарская площадь»!

Программа «Особый взгляд» более 5 лет занимается развитием инклюзии и адаптации культурной среды и проводит грантовые конкурсы для театров и музеев.

Подать заявку на участие в конкурсе могли представители театров, которые уже адаптируют свои постановки для незрячих зрителей или только собираются начать это делать.

Заявки принимали до 14 июня 2024 года в трех номинациях: «Старт», «Оборудование» и «Продолжение».

«Наш театр всегда с радостью открывает свои двери для людей с особенностями здоровья. Грант «Особый взгляд» дает нам уникальную возможность организовать тифлокомментирование спектаклей нашего репертуара для незрячих и слабовидящих людей, — сказала Анна Матвеева, директор драматического театра «Самарская площадь», - Мы впервые будем использовать именно такой формат инклюзивной работы, но готовы всесторонне погрузится в него и развивать. К показу с тифлокомментированием на будущий сезон мы запланировали три различные постановки, чтобы посетители с нарушениями зрения могли в полной мере погрузиться в атмосферу театра и насладиться таинством театрального искусства».

Тифлокомментарий — лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека. В театрах зрителям с нарушением зрения для прослушивания тифлокомментариев дают преемник и наушник. В этом году тифлокомментарий будет поступать в том числе и через приложение «Особый взгляд».

«Мы очень рады, что интерес театров к нашему гранту не ослабевает, и с каждым годом мы получаем новые заявки из разных регионов страны. Для нашей программы важно, чтобы как можно больше театров начинали свой путь к адаптации и развитию инклюзии, и мы стараемся охватить как можно больше новых культурных институций. В следующем театральном сезоне мы делаем акцент на проведение спектаклей через приложение «Особый взгляд», у которого недавно появилась новая функция прямого тифлокомментирования. Надеемся, что это обеспечит более комфортные условия для незрячих гостей и что все больше мероприятий будет сопровождаться тифлокомментированием через приложение», — сказал заместитель руководителя программы Владимир Плехов.

Над адаптацией показов для незрячих гостей работают тифлокомментаторы.

«Финансовая поддержка программы «Особый взгляд» позволяет театрам Самары и Самарской области адаптировать свои постановки для незрячих и слабовидящих, – комментирует тифлокомментатор высшей категории Таиса Марченко, – помогает подарить бесценные и очень желанные возможности людям с нарушениями зрения наслаждаться спектаклями наравне с другими зрителями, вместе с ними смеяться, плакать, радоваться, сопереживать, впечатляться декорациями, костюмами, световым оформлением, познавать искусство, ставшее поистине доступным для всех, кто видит по-разному».

«Особый взгляд» активно работает над тем, чтобы культурные события в России были доступны, в том числе людям с нарушением зрения.

Благодаря поддержке и грантам программы в музеях страны появляются тактильные копии экспонатов, а в театрах и цирках обеспечивают тифлокомментирование постановок, сообщает пресс-служба театра "Самарская площадь".

 

Фото:   пресс-служба театра "Самарская площадь"

Теги: Самара

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