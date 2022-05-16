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В среду, 18 мая,​ в Самарской области стартует​ ХХХ Всероссийский​ фестиваль «Российская студенческая весна». Масштабное мероприятие​ национального уровня​ объединит творческую молодежь​ из​ ​85 регионов​ страны​ и​ 9 зарубежных​ делегаций, всего регион примет около 5000 человек, что станет рекордом за всю историю фестиваля. Сегодня Губернатор​ Дмитрий Азаров​ вместе​ с​ главой города Еленой Лапушкиной,​ представителями Оргкомитета​ и​ ответственными службами​ фестиваля​ оценил​ готовность ключевых площадок.​

В рамках XXX фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре​ будет организовано​ 10 конкурсных площадок с​ современным​ световым и звуковым оформлением.​ Одним из центров жизни​ «Студвесны​» станет площадь Куйбышева, где развернется один из двух фестивальных городков.​ Сейчас​ здесь​ завершается монтаж необходимой инфраструктуры. Губернатор​ Дмитрий Азаров проверил ход заключительного этапа подготовки фестивального​ городка, в том числе, ознакомившись со схемой​ доступа и​ логистики​ участников фестиваля, форматом работы площадки.​

«Здесь будет идти культурно-досуговая жизнь участников фестиваля, спортивные активности.​ На большой сцене каждый день​ «Студвесны» с 10:00 до 22:30 будет развлекательная программа. По вечерам – концерты​ с участием известных российских и самарских исполнителей.​ Мы приглашаем жителей и гостей города на площадь​ Куйбышева, чтобы они смогли почувствовать и окунуться в атмосферу фестиваля. Предстоящая​ «Студвесна»​ – это​ самое​ грандиозное​ событие,​ которое встречала​ Самарская область​ после Чемпионата мира по футболу 2018 года», – рассказал​ Сергей Кривчиков,​ заместитель директора XXX фестиваля «Российская студенческая весна» по культурно-досуговому направлению.​

Уже​ 18 мая на огромном экране, установленном на площади Куйбышева, будет показана​ трансляция церемонии​ открытия Всероссийской​ студвесны.​ Грандиозное шоу,​ по мнению организаторов,​ будет​ сопоставимо​ с открытием Олимпийских игр. ​Над​ красочным масштабным​ представлением​ работает большая режиссерско-постановочная группа,​ которая за 14 лет организовала более 76 шоу международного и федерального уровней. Увидеть трансляцию открытия​ «Студвесны​» смогут все желающие​ – вход на площадь Куйбышева будет свободным.

Еще один фестивальный городок организуют​ на второй очереди набережной Волги.​ Тут​ в период​ проведения​ «Студвесны​» с 10:00 до 22:30​ будет работать музыкальная и хореографическая сцены, лектории, инклюзивная площадка,​ спортивные зоны,​ маркеты​ еды и сувениров, развлекательные и выставочные павильоны.​ Программа фестивального городка включает​ ежедневные концерты,​ спектакли, мастер-классы​ и лекции.

Осмотрев фестивальный городок на набережной Волги, Дмитрий Азаров также оценил​ реконструированный​ Яблоневый​ сквер​ (спуск​ по улице Полевой от​ Дворца​ бракосочетания). Здесь полностью обновлена плитка,​ появилась детская батутная зона и сцена, подвесные качели и шезлонги. Преобразилась и прилегающая территория – установлены фонари, посажен газон, цветы и кустарники.​ Обновленное пространство оценил не только Глава региона, но и жители, которые поблагодарили​ Губернатора за кардинальное преображение сквера.​

Для​ приема​ участников​ «Студвесны​» в Самаре​ подготовлены​ 40 объектов размещения.​ Глава региона ознакомился с​ условиями​ проживания в одной из гостиниц, располагающихся в непосредственной близости к площади Куйбышева. Дмитрий Азаров подчеркнул, что процедура заселения и аккредитации должна проходить максимально быстро и комфортно для гостей. Заместитель министра образования​ –​ руководитель департамента по делам молодежи региона​ Сергей Бурцев​ сообщил, что​ все графики​ заездов в гостиницы​ и необходимая информация​ по участникам уже сформированы.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Дмитрий Азаров​ еще раз​ подчеркнул, что​ XXX Юбилейный фестиваль «Российская студенческая весна» –​ масштабное​ и значимое​ событие,​ которое​ должно​ быть проведено на самом высоком уровне. Для этого необходимо учесть все малейшие детали, чтобы все участники и гости фестиваля смогли окунуться в неповторимую атмосферу и почувствовали традиционное самарское гостеприимство.​

Напомним, что стать зрителем конкурсных программ​ «Студвесны»​ может стать любой желающий. Для этого необходимо получить бесплатный электронный билет на сайте фестиваля studvesna63.ru. Бронирование​ билетов​ на первые конкурсные дни​ уже началось. Там же будет размещена подробная программа.

фото: sovainfo.ru