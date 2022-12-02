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На этой неделе постановлением губернатора Государственному Волжскому русскому народному хору им. Милославова было присвоено звание "Академический".
Дмитрий Азаров поздравил Волжский русский народный хор с 70-летием
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Дмитрий Азаров поздравил Волжский русский народный хор с 70-летием

2 декабря 2022 21:31
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На этой неделе постановлением губернатора Государственному Волжскому русскому народному хору им. Милославова было присвоено звание "Академический".

В пятницу, 2 декабря, на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоялся концерт, посвященный 70-летию Государственного Волжского русского народного хора имени Петра Милославова. С юбилеем легендарный творческий коллектив, известный во всей России и за ее пределами, вместе с земляками поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона перед началом юбилейного концерта поблагодарил коллектив Волжского русского народного хора за многолетний вклад в культуру родного края и всей страны.

«Для меня это большая радость. Я хочу от всех жителей Самарской области поздравить с юбилеем легендарный, прославленный коллектив. Поздравить артистов и поклонников, всех жителей региона с тем, что у нас есть такой коллектив, который, храня традиции, всегда нацелен на будущее, своим искусством привлекает к народной песне все новых и новых слушателей, ценителей разных возрастов. За что вам, конечно, огромное спасибо!», - сказал Дмитрий Азаров.

Волжский народный хор был создан в Куйбышеве в феврале 1952 года. Его основателем и первым художественным руководителем стал Петр Милославов. Он прошел всю Великую Отечественную войну, был ранен, награжден орденом Красной Звезды и многими медалями. Волжский хор осенью 1952 года, когда момента окончания Великой Отечественной войны прошло лишь семь лет, показал зрителям свою первую программу. Жители послевоенного Куйбышева с восторгом приняли это стартовое выступление хора. И уже через год коллектив завоевал любовь всей страны.

«Этот дух победы замечательный коллектив несет с собой и по сей день. И как же это важно сегодня, в это время - чувствовать и знать, что все, что мы защищаем, нам действительно дорого и свято», - подчеркнул Губернатор.

Сегодня Волжский хор, как и в прежние времена, находится на высочайшем профессиональном уровне и показывает богатейшее песенное наследие народов Поволжья. Дмитрий Азаров подчеркнул, что Волжский народный хор сегодня своим творчеством объединяет целые поколения: «Артистам хора удается сохранять настоящие русские традиции и культуру».

Дмитрий Азаров поблагодарил действующих артистов и ветеранов коллектива за преданность отечественному искусству, выразив уверенность, что впереди у хора новые свершения, ведь их авторитет признан не только на всей территории страны, но и за ее пределами.

На этой неделе постановлением губернатора Самарской области Государственному Волжскому русскому народному хору им. Милославова было присвоено звание «академический». Такое звание творческому коллективу Самарской области на региональном уровне присвоено впервые. Соответствующее постановление было разработано по поручению Дмитрия Азарова. Директор коллектива Виталий Натаров поблагодарил Главу региона за поддержку коллектива: «Мы прекрасно понимаем - для нас это определенный показатель, что мы идем правильным путем. Для нас это почетно и ответственно».

Наталья Кузнецова, художественный руководитель Волжского хора, отметила: «Это невероятная честь. Мы ждали этого многие годы. Благодарим Дмитрия Игоревича за поддержку нашего коллектива. Знаю, что он любит наш хор, а мы – любим его. Любим  за поддержку, открытость, общение,  внимательное и чуткое отношение». 

Дмитрий Азаров также вручил Виталию Натарову почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям», а артистам хора - почетные звания и грамоты.

 

Фото: Дмитрий Бурлаков

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