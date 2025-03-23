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«Дилижанс»: премьера моноспектакля Ирины Храмковой «Анна Вронская»

23 марта 2025 15:56
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Спектакль включен в программу «Пушкинская карта».

27 и 28 марта на основной сцене театра «Дилижанс» состоится премьера моноспектакля Ирины Храмковой «Анна Вронская» (16+). Премьера приурочена к Международному дню театра.

Впервые сценическую версию романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» в исполнении Ирины Храмковой зрители увидели в июне 2024 года на 15-м фестивале «Премьера одной репетиции». Режиссёром премьерной версии стал Виктор Мартынов.

Анна Каренина порвала с ненавистным мужем, чтобы быть с любимым человеком. Но стала ли она Анной Вронской? Когда старая жизнь полностью разрушена, а новая всё никак не начинается.

Судьба Анны - источник вдохновения для любой актрисы. Жизнь Анны - два кинематографических сюжета со счастливым и трагическим концом. Жизнь Актрисы - попытка прожить эти сюжеты, чтобы попасть на экран своего счастья.

Спектакль включен в программу «Пушкинская карта».

 

Фото:   минкульт СО

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