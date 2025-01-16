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Чеховские дни в театре "Самарская площадь", приуроченные к юбилею великого писателя и драматурга

16 января 2025 20:21
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Каждый день с 29 января по 1 февраля на сцене театра спектакли по пьесам Антона Павловича!

29 января 2025 года исполняется 165 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860–1904), русского писателя, драматурга, чьи пьесы оказали огромное влияние на мировую драматургию.

Его называли тонким знатоком человеческих душ, что нашло подтверждение в его творчестве: рассказах, повестях, публицистике и, конечно, в пьесах.

Каждый день с 29 января по 1 февраля на сцене театра спектакли по пьесам Антона Павловича!

А 29 января отмечаем юбилей великого драматурга вместе! В антракте зрителей ждут интересные факты из жизни писателя, викторина и розыгрыш призов!

 

Фото:   пресс-служба театра "Самарская площадь"

Теги: Самара

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