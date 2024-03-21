Постановлением Губернатора Самарской области от 20.03.2024 заслуженный артист России, дирижёр Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Борис Бенкогенов награжден Почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям».
В Самарском академическом театре оперы и балета Борис Викторович служит с 2002 года. Талантливый дирижер, в творческом арсенале которого более 10 постановок.
Бенкогенов продирижировал в театре такими спектаклями, как оперы «Аида», «Директор театра», «Евгений Онегин», «Избрание капельмейстера», «Капельмейстер», «Князь Игорь», «Мадам Баттерфляй», «Медведь», «Сказка о царе Салтане», «Служанка-госпожа», «Телефон»; балеты «Анюта», «Белоснежка и семь гномов», «Дон Кихот», «Жизель», «Тщетная предосторожность», «Фея кукол», «Чиполлино», «Шопениана», «Щелкунчик», «Эсмеральда»; оперетты «Весёлая вдова», «Сильва», «Летучая мышь» и др.
Борис Викторович за годы преданного служения музыке снискал уважение коллег, широкое признание и любовь слушателей.
Поздравляем с заслуженной наградой, желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов в творчестве!