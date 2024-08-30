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Более 1400 музыкантов примут участие в этапе ПФО II Всероссийского фестиваля «Душа баяна»

30 августа 2024 18:46
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Конкурсные прослушивания пройдут 2-4 сентября в Доме офицеров Самары, а лучшие номера прозвучат на Гала-концерте 5 сентября. Вход свободный.

Более 1400 музыкантов примут участие в этапе Приволжского федерального округа II Всероссийского фестиваля «Душа баяна».

Конкурс проводится при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив со 2 по 5 сентября в Самаре.

В Приволжском федеральном округе примут участие рекордное число музыкантов – более 1400 - из восьми областей: Ивановской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Ярославской и четырех республик - Башкортостана, Мордовии, Татарстана и Удмуртии.

Конкурсные прослушивания участников этапа в ПФО пройдут 2-4 сентября в Доме офицеров Самарского гарнизона им.К.Е.Ворошилова (г. Самара, ул.Шостаковича, 7), а лучшие номера прозвучат на Гала-концерте 5 сентября в 16:00 ч. Вход для всех желающих свободный.

В жюри фестиваля – известные российские артисты, музыканты, композиторы, заслуженные деятели искусств России: лауреат губернской премии в области культуры и искусства Елена Гуляева, директор и главный режиссер Всероссийского фестиваля «Душа баяна» Сергей Сушко, профессор, заведующая кафедрой музыкальных инструментов Самарского государственного социально-педагогического университета, заслуженный работник культуры РФ Алла Кац. Художественный руководитель фестиваля Сергей Войтенко – заслуженный артист России, известный российский музыкант, композитор, певец, член комиссии по направлению «Культура» при Государственном совете РФ. 

Победитель Гран-при этапа фестиваля в Приволжском федеральном округе получит профессиональный музыкальный инструмент: баян, аккордеон или гармонь и вместе с обладателями первых премий поедет в Москву на суперфинал, где выступит на Гала-концерте с участием звезд российской эстрады. Эфир будет транслироваться на одном из федеральных телеканалов. 

 

Теги: Мероприятия

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