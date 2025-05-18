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Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре

18 мая 2025 13:58
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Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре

17 мая Самара присоединилась к Всероссийской культурной акции «Ночь музеев». В этом году она объединила более 50 площадок – музеи, библиотеки, театры и выставочные пространства – и более 100 тысяч участников. Вместе с жителями и гостями Самары часть из них посетил глава города Иван Носков. 

«Программа отличная, уровень высочайший, мероприятия интересные и разнообразные. На любой вкус и возраст. По итогу посещения музеев сделал вывод, что…музеев много не бывает. Каждый уникален и интересен по своему, и не только экспонатами, но и теми людьми, которые создают особый ламповый мир, болеют душой за дело и являются настоящими хранителями истории. Думаю, музеи – это изюминка нашего города, пусть их будет больше!» - поделился глава города Самара Иван Носков

В областном Музейно-выставочном центре истории и развития пожарно-спасательного дела гостям в рамках «Ночи музеев» показывали основную экспозицию, где отражены все направления деятельности МЧС России, в том числе техническое вооружение и обмундирование с XIX века. Также участники экскурсий могли подняться на смотровую башню 20-метровой пожарной каланчи, которая когда-то была самой высокой постройкой в Самаре. 

Музей-студия высокой печати Letterhaus встречал гостей «Ночи музеев» экскурсией по наборному цеху, где собрана коллекция старинных шрифтов и других предметов, связанных с искусством печати. Вместе с основателем студии Алексеем Яковлевым Иван Носков попробовал напечатать плакат из составных элементов набранного текста на печатной машине 1961 года выпуска. 

«Мы стараемся сохранить печатное ремесло, каким оно было до появления массовой цифровой печати, бережно восстанавливаем и сохраняем оборудование и печатные материалы. Например, старинные станки 1906 и 1961 годов выпуска восстановлены и отреставрированы до состояния, в котором они выпускались более 60 и 100 лет назад. В отличие от современных принтеров в них есть душа, а каждая напечатанная на нем визитка – уникальна», – поделился основатель Музея-студии высокой печати Letterhaus Алексей Яковлев.

Традиционно в рамках «Ночи музеев» свои двери открыл областной художественный музей, который ежегодно посещают около 100 тысяч человек. Как отметила директор музея Алла Шахматова, на сегодняшний день его коллекция насчитывает более 35 тысяч экспонатов - с конца XVI по начало ХХI века, а настоящей гордостью считаются произведения И.К. Айвазовского, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, И.И. Шишкина, К.С. Малевича и др. До 26 октября 2025 года в музее работает масштабный выставочный проект «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Одной из площадок «Ночи музеев» по традиции стал Струковский сад. Здесь все желающие могли принять участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» с ведущим Борисом Белозеровым, посмотреть классику немого кино, принять участие в мастер-классах. Главным событием вечера стала концертная программа: на сцене выступила заслуженная артистка России, солистка Москонцерта Нина Шацкая, солисты ведущих музыкальных театров Москвы, участники телепроектов «Романтика романса» и «Большая опера» и самарский диксиленд «Волжский бриз». Также, отметим, в течение всего дня в Самаре проходили пешие экскурсии и обзорные – на специально организованных автобусах.
 

Фото: горадминистрация

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