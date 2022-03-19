Библиотека Сызрани получила статус лауреата всероссийского конкурса

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Модельной библиотеке-филиалу №18 Сызрани присвоили статус лауреата всероссийского конкурса «ЭкоБиблиотека года». Такое почетное звание библиотека получила благодаря победе во всероссийском экологическом конкурсе.

По условиям конкурса участникам нужно было рассказать о мероприятиях в области экологии и охраны окружающей среды с участием детей, которые библиотека провела в прошлом году. Жюри конкурса присвоило победу нашей библиотеке в номинации «Экология и охрана окружающей среды». Благодаря победе, отличная экологическая практика Сызрани войдет в пятый ежегодный сборник и будет опубликована на портале «Чтение детям». Это известный всероссийский журнал, который посвящен детскому чтению и литературе, пишет КТВ-Луч.

- Надеемся, что и в новом году нашими совместными усилиями будут реализованы новые акции и проекты, направленные на благо горожан, - говорят в Ресурсном центре Сызрани.



