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Анонс культурных событий в регионе на этой неделе, представляет пресс-служба минкульта СО.



31 января в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв Холокоста, в Историческом парке пройдет семинар «Россияне – праведники народов мира. Педагогический аспект».



31 января в 13:00 в Центральной библиотеки им.Аркадьева г.Сызрань состоится открытие выставки «Сотворчество».



31 января в 17:30 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на лекцию просветительского проекта «Финансовый ликбез». На встрече будут затронуты такие темы как мошенничество с банковскими картами, кибермошенничество, финансовые пирамиды, мошенничество на финансовых рынках. Лектор: Ледодаев Павел Юрьевич, эксперт Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России. Вход свободный по предварительной записи в группе: https://vk.com/centr_chteniya



31 января в 18:00 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится концерт к юбилею творческой деятельности первой скрипки и концертмейстера оркестра Самарского академического театра оперы и балета Татьяны Казаковой. В вечере примут участие камерный оркестр театра под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Евгения Хохлова и ансамбль «Астория» (солистка – Наталья Бондарева).



1 февраля в 18:30 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на первую лекцию нового цикла лекций философской школы «Симпозион» - «Социальные исследования науки и технологий». Лектор - Трафимова Галина Анатольевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры философии Самарского университета. Вход – свободный.



1 февраля в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет вечер хореографии Игоря Чернышева «Гусарская баллада. Дивертисмент». Художественный руководитель самарского балета Юрий Бурлака собрал и восстановил сцены из авторских произведений Игоря Чернышева – самого креативного балетмейстера в истории театра.



2 февраля в 13:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится информационный час «Горячий снег Сталинграда» к 80–летию победы в Сталинградской битве. В программе лекция для молодежи о знаковом событии Великой Отечественной войны, а также художественная выставка "Сталинградская панорама", которую составят открытки с репродукциями картин художников, посвященных Сталинградской битве.



2 февраля в 14:00 в Самарском зоопарке пройдет День Российского сурка. Гостям расскажут о биологических особенностях сурков, их образе жизни и где их можно встретить в Самарской области. Ребят ждет интересная конкурсная программа - конкурс

свистунов, загадки о животных нашего края, викторина про животных, впадающих в спячку, эстафета "О сурках и их друзьях".



2 февраля в 14:00 в Историческом парке «Россия – моя История» состоится открытие выставочного проекта «Сталинград – история Победы». Специально к юбилейной дате командами проекта «Россия – Моя история» и музея-заповедника «Сталинградская битва» была сформирована мультимедийная экспозиция.



2 февраля в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытие новой выставки в локации «Открытое пространство» ( холл второго этажа) художника Автандила Андриасова "Жажда жизни». Вход – свободный.



2 февраля в 18:00 Самарский областной художественный музей приглашает на открытие выставки живописи и графики Владимира Щербина в зале «Коллекционер».



2 февраля в 18:30 в Большом зале кинотеатра «Художественный» стартует семинар «Развитие и продвижение культурных проектов ВКонтакте». Ведущий семинара – Татьяна Маркина – руководитель региональных программ ВКонтакте.



3 февраля в 14:00 в Доме-музее им.Фрунзе пройдет кинолекторий «Быть гражданином», а также показ документального фильма «М.В. Фрунзе». Показ документального кинофильма приурочен ко дню рождения М.В. Фрунзе и расскажет о его личности и деятельности в период его жизни в Самаре.



3 февраля в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета начнется классический романтический балет «Жизель».



3 февраля в 19:00 ТЮЗ Дилижанс г.Тольятти приглашает на спектакль «За белым кроликом». Это перекресток трех историй – сказки, драмы и документального монолога.



4 февраля в 12:00 музей Алабина приглашает на очередное занятие познавательной программы «Ступеньки истории. Чем богаты, тем и рады», которое познакомит с понятиями «Новый Чикаго», «Хлебная столица», расскажет о развитии легкой промышленности Самары на рубеже 19-20 вв. Участники поговорят о ресурсах края, их использовании и в игровой форме сравнят с современным взглядом вопрос ресурсов края.



4 февраля в 15:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета начнется опера Петра Чайковского «Евгений Онегин» по одноименному роману Александра Пушкина.



4 февраля в 16:00 в Музее Модерна состоится экскурсия по основной экспозиции. Посетители узнают историю особняка Курлиных, модерна и архитектуры Самары. Событие доступно по Пушкинской карте.



4 февраля в 17:00 и 18:00 в театре СамАрт покажут эскизы спектаклей «Полина ищет па» и «Я - кулак. Я А-н-н-а» в рамках проекта «Эскиз-театр».



4 февраля в 18:00 в Тольяттинской филармонии начнется концерт «Золотые мелодии гранд-оркестра Поля Мориа и Джеймса Ласта», 6+



5 февраля в 10:30 в Самарской филармонии начнется концерт для всей семьи «Её величество опера». Билеты на концерт доступны по программе Пушкинская карта.



5 февраля в 10:30 и 13:00 маленьких зрителей приглашают в Самарский театр кукол на музыкальный спектакль «Али Баба и сорок разбойников» на тему известной арабской сказки.



5 февраля в 12:00 в Самарском академическом театре оперы и балета начнется балет «Чиполлино». Герой сказки, мальчик-луковка из бедной семьи, борется против жадных и наглых аристократов и побеждает с помощью своих друзей.



5 февраля в 11:00 и 13:00 в Тольяттинском театре кукол состоятся премьерные показы спектакля «Сказка Северного ветра». Билеты доступны по Пушкинской карте.



5 февраля в 13:00 на сцене Самарской филармонии выступит Академический симфонический оркестр филармонии, дирижер – Георгий Клементьев. Программа «Музыкальные сражения и в шутку, и всерьез» сопровождается видеорядом.



5 февраля в 15:00 в Тольяттинской филармонии состоится творческий вечер поэта Бориса Скотневского, 6+. В программе вечера прозвучат стихи разных лет.



5 февраля в 16:00 в Музее Модерна начнется концерт Ольги, Сергея и Валентины Загадкиных. Музыканты исполнят музыку К. Дебюсси, К. Сен-Санса.



5 февраля в 17:00 и 18:00 в театре СамАрт покажут эскизы спектаклей «Черный апельсин» и «Мой папа Питер Пэн». Сложные отношения подростков и взрослых, размышления о дружбе, любви, одиночестве – темы пьес, которые исследуют во второй день лаборатории проекта «Эскиз-театр».



5 февраля в 17:00 на сцене Тольяттинской филармонии прозвучит концерт «Золотые мелодии Гранд-оркестра Поля Мориа и Джеймса Ласта». Исполнители: Симфонический оркестр филармонии, главный дирижер –Игорь Мокеров.



5 февраля в 17:00 в Драматическом театре им.А.Н.Толстого г.Сызрань покажут комедию Лопе де Вега «Дурочка». Билеты доступны по Пушкинской карте.



5 февраля в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского — один из самых часто исполняемых балетов.

Фото: пресс-служба минкульта СО