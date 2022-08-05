211

Актер театра и кино Андрей Чернышов госпитализирован в Москве. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил источник «Известий».

По словам источника, знакомого с ситуацией, актер был доставлен в столичный кардиоцентр.

Там ему назначили комплексное обследование, после которого определят курс лечения.

Андрей Чернышов родился в 1973 году в Киеве. В 1994 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени Щепкина. В 1994-2006 годах он выступал в Московском государственном театре «Ленком».

Он известен ролями в киносериалах «Две судьбы», «Дама в очках, с ружьем в автомобиле», «Право на любовь», «Общая терапия» и другие.

Фото: kino-teatr.ru/"Известия"