9 мая, в день празднования Великой Победы, сотрудники Музея Рязанова организуют серию мероприятий.

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В 12.00 и 14.00 историк, старший научный сотрудник музея Ирина Янцен проведет кураторскую экскурсию (12+) по выставке «Будь готов!» (6+). Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х – первой половины 1940-х годов, а также услышат кураторский рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства.

В 13.00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет мастер-класс «Жил высокий гражданин» (6+). Юные участники познакомятся со знаменитым великаном дядей Степой – популярным персонажем детской литературы, созданным поэтом Сергеем Михалковым. Дети вместе с родителями создадут свой уникальный коллаж с дядей Степой и поиграют в настольную игру-бродилку, посвященную правилам уличного движения.

В 16.00 жители и гости города смогут посетить концерт (0+) в Сквере Эльдара Рязанова и послушать военные песни. На сцене выступит Ольга Жукова (артистка Самарского академического театра драмы им. М. Горького) при музыкальном сопровождении Татьяны Лизуновой (аккордеон) и Дмитрия Дмитриева (гитара).

В 18.00 искусствовед, директор Музея Эльдара Рязанова Мария Ионова прочитает лекцию «Кино для Победы» (12+). Посетители узнают о появлении боевых кино-сборников, об эвакуации «Мосфильма» и «Ленфильма» в Среднюю Азию, а также об организации Центральной объединенной киностудии художественных фильмов на базе алма-атинской студии. На ней были созданы 80% всех картин, выпущенных в стране в годы войны.

Кроме того, 9 мая в Сквере Эльдара Рязанова пройдут два кинопоказа ко Дню Победы. В 17.00 начнется фильм «Два бойца» (реж. Леонид Луков, 1943, 6+), а в 18.30 – «Женя, Женечка и Катюша» (реж. Владимир Мотыль, 1967, 12+).