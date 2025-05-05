Я нашел ошибку
Главные новости:
У тольяттинца с дачи украли бензопилу и колонку
У тольяттинца с дачи украли бензопилу и колонку
10,3 млн россиян установили самозапрет на кредиты
10,3 млн россиян установили самозапрет на кредиты
Самарцы назвали самые скучные профессии
Самарцы назвали самые скучные профессии
Тренер рассказала о способах предотвратить выгорание от занятий фитнесом
Тренер рассказала о способах предотвратить выгорание от занятий фитнесом
В Кировском районе Самары водитель сбил пожилую женщину
В Кировском районе Самары водитель сбил пожилую женщину
Университеты страны подготовят профессиональных ИИ-специалистов
Университеты страны подготовят профессиональных ИИ-специалистов
В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода
В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода
В понедельник в Самаре запустят бесплатные автобусы для футбольных болельщиков
В понедельник в Самаре запустят бесплатные автобусы для футбольных болельщиков
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.49
-0.07
EUR 92.84
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» прочитают стихи Твардовского и откроют выставку «Бессмертный полк»
В губернии прошла серия мастер-классов от чемпионов и призеров Олимпийских игр по баскетболу
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

9 мая, в день празднования Великой Победы, сотрудники Музея Рязанова организуют серию мероприятий.

5 мая 2025 10:32
114
9 мая, в день празднования Великой Победы, сотрудники Музея Рязанова организуют серию мероприятий.

В 12.00 и 14.00 историк, старший научный сотрудник музея Ирина Янцен проведет кураторскую экскурсию (12+) по выставке «Будь готов!» (6+). Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.  Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х – первой половины 1940-х годов, а также услышат кураторский рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства.

В 13.00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет мастер-класс «Жил высокий гражданин» (6+). Юные участники познакомятся со знаменитым великаном дядей Степой – популярным персонажем детской литературы, созданным поэтом Сергеем Михалковым. Дети вместе с родителями создадут свой уникальный коллаж с дядей Степой и поиграют в настольную игру-бродилку, посвященную правилам уличного движения.

В 16.00 жители и гости города смогут посетить концерт (0+) в Сквере Эльдара Рязанова и послушать военные песни. На сцене выступит Ольга Жукова (артистка Самарского академического театра драмы им. М. Горького) при музыкальном сопровождении Татьяны Лизуновой (аккордеон) и Дмитрия Дмитриева (гитара).

В 18.00 искусствовед, директор Музея Эльдара Рязанова Мария Ионова прочитает лекцию «Кино для Победы» (12+). Посетители узнают о появлении боевых кино-сборников, об эвакуации «Мосфильма» и «Ленфильма» в Среднюю Азию, а также об организации Центральной объединенной киностудии художественных фильмов на базе алма-атинской студии. На ней были созданы 80% всех картин, выпущенных в стране в годы войны.

Кроме того, 9 мая в Сквере Эльдара Рязанова пройдут два кинопоказа ко Дню Победы. В 17.00 начнется фильм «Два бойца» (реж. Леонид Луков, 1943, 6+), а в 18.30 – «Женя, Женечка и Катюша» (реж. Владимир Мотыль, 1967, 12+).

Вход на все мероприятия свободный (бесплатно). На лекцию «Кино для Победы» требуется предварительная запись по телефону +7(846)332-05-16 и в социальных сетях музея.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На территории Самары введено временное ограничение движения транспорта в Самарском и Ленинском районах
5 мая 2025  10:03
На территории Самары введено временное ограничение движения транспорта в Самарском и Ленинском районах
170
Более 3 тысяч объектов благоустроят ресурсоснабжающие организации Самары
5 мая 2025  09:55
Более 3 тысяч объектов благоустроят ресурсоснабжающие организации Самары
136
в 2025-м в Самаре «Бессмертный полк» снова пройдет в привычном, очном формате
2 мая 2025  11:28
В 2025-м в Самаре «Бессмертный полк» снова пройдет в привычном, очном формате
690
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем весны и труда
1 мая 2025  11:41
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Весны и Труда
686
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями
1 мая 2025  11:35
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями
737
Весь список