5 октября Волжский хор приглашает зрителей на уникальную концертную программу, в которую войдут как лучшие легендарные музыкальные номера золотого фонда именитого коллектива, так и тематические композиции, посвященные 80-летию Великой Победы.

Неожиданное сочетание двух разноплановых сюжетных линий в одном концерте, воплощенное в изумительном фирменном звучании визитной карточки Поволжья, станет настоящим драгоценным подарком, и для постоянной преданной аудитории коллектива, и для нового зрителя.

Волжская напевность и мягкая академическая манера исполнения, свойственная знаменитому хору очаровывает и не оставляет равнодушным любого слушателя, пронизывая нежностью композиции в традиционной народной стилистике и добавляя колорита номерам, наполненным атмосферой событий военных лет. Смелая, точная, филигранная хореография, изысканный стиль авторских костюмов, искрометность , искренность и непосредственность народной песни – все это вбирает в себя искусство Волжского хора.

Концерт пройдет на площадке Самарского театра оперы и балета им.Д.Шостаковича.

Фото: минкульт СО