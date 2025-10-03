Я нашел ошибку
Самой популярной за лето и первые дни осени стала площадка на Первомайском спуске – ее посетили 28 тысяч человек.
«Самара в движении»: более 75 тысяч человек приняли участие в тренировках проекта в 2025 году
В Детской центральной музыкальной школе Елена Панкратова работает с 1975 года, преподает сольфеджио, композицию, музыкальную литературу.
Елена Панкратова из Самары стала лауреатом премии Президента России для преподавателей детских школ искусств
Посетителей ждут бесплатные мастер-классы, интеллектуальные игры и другие активности, посвящённые истории почты, филателии и современному искусству.
Музей почты в Самаре приглашает на бесплатные мастер-классы 
В роли спикера выступит Артур Владимирович Чубаркин – заслуженный путешественник России, исследователь, основатель Музея истории волжских цивилизаций в Ширяево, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук.
В СОУНБ пройдёт «НЕурок географии», посвящённый освоению Севморпути
Работе подразделения дана положительная оценка.
«Общественный контроль»: общественники проверили работу регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ Тольятти
Так, в Жигулёвске на территории нацпарка «Самарская лука» облагородили пруд и привели в порядок зеленые насаждения.
Полицейские и общественники региона приняли участие во Всероссийской акции «Зелёная Россия»
Около 400 жителей посёлка смогут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, а также проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в новом ФАПе.
В посёлке Аверьяновский Большечерниговского района возводят новый ФАП
Концерт пройдет на площадке Самарского театра оперы и балета им.Д.Шостаковича.
5 октября Волжский хор приглашает зрителей на уникальную концертную программу
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
5 октября Волжский хор приглашает зрителей на уникальную концертную программу

3 октября 2025 16:58
109
Концерт пройдет на площадке Самарского театра оперы и балета им.Д.Шостаковича.

5 октября Волжский хор приглашает зрителей на уникальную концертную программу, в которую войдут как лучшие легендарные музыкальные номера золотого фонда именитого коллектива, так и тематические композиции, посвященные 80-летию Великой Победы.

Неожиданное сочетание двух разноплановых сюжетных линий в одном концерте, воплощенное в изумительном фирменном звучании визитной карточки Поволжья, станет настоящим драгоценным подарком, и для постоянной преданной аудитории коллектива, и для нового зрителя.

Волжская напевность и мягкая академическая манера исполнения, свойственная знаменитому хору очаровывает и не оставляет равнодушным любого слушателя, пронизывая нежностью композиции в традиционной народной стилистике и добавляя колорита номерам, наполненным атмосферой событий военных лет. Смелая, точная, филигранная хореография, изысканный стиль авторских костюмов, искрометность , искренность и непосредственность народной песни – все это вбирает в себя искусство Волжского хора.

Концерт пройдет на площадке Самарского театра оперы и балета им.Д.Шостаковича.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Самой популярной за лето и первые дни осени стала площадка на Первомайском спуске – ее посетили 28 тысяч человек.
03 октября 2025, 18:22
«Самара в движении»: более 75 тысяч человек приняли участие в тренировках проекта в 2025 году
Самой популярной за лето и первые дни осени стала площадка на Первомайском спуске – ее посетили 28 тысяч человек. Общество
11
В Детской центральной музыкальной школе Елена Панкратова работает с 1975 года, преподает сольфеджио, композицию, музыкальную литературу.
03 октября 2025, 17:58
Елена Панкратова из Самары стала лауреатом премии Президента России для преподавателей детских школ искусств
В Детской центральной музыкальной школе Елена Панкратова работает с 1975 года, преподает сольфеджио, композицию, музыкальную литературу. Образование
25
Посетителей ждут бесплатные мастер-классы, интеллектуальные игры и другие активности, посвящённые истории почты, филателии и современному искусству.
03 октября 2025, 17:47
Музей почты в Самаре приглашает на бесплатные мастер-классы 
Посетителей ждут бесплатные мастер-классы, интеллектуальные игры и другие активности, посвящённые истории почты, филателии и современному искусству. Общество
71
