109

5 апреля в Самарской филармонии состоится "Вечер с большим оркестром". Солист – Даниил Австрих (скрипка). Дирижёр - Дмитрий Крюков. 12+



Дмитрий Крюков — один из самых востребованных молодых дирижёров России, успевший прочно зарекомендовать себя на российской и зарубежной сценах. Народный артист Республики Башкортостан, лауреат государственной премии им. С. Юлаева, главный дирижёр Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан, дирижёр Государственной академической симфонической капеллы России.



Даниил Австрих - один из самых разносторонних музыкантов своего поколения, скрипач ведет активную творческую деятельность как солист и ансамблист на ведущих сценах России, Европы, странах Ближнего Востока, Восточной Азии, а так же Южной и Северной Америки.



В программе концерта прозвучат:

И. Брамс. Симфония № 2 ре мажор, соч. 73ё

Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 77

Фото: минкульт СО