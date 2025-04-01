4 апреля в галерее VEKARTA в Самаре откроется выставка «Босх и Брейгель: загадки мистической эпохи».

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4 апреля в галерее VEKARTA в Самаре откроется долгожданная выставка «Босх и Брейгель: загадки мистической эпохи». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей искусства и ценителей тайн, которые скрыты в полотнах величайших нидерландских художников эпохи Возрождения. 12+

Титаны мистики и маэстро загадочности! Босх и Брейгель — это имена, которые вызывают трепет. Их картины — это не просто изображения, а целые миры, где райские кущи соседствуют с чудовищами из самых глубоких кошмаров. Эти работы завораживают и пугают одновременно, и именно это делает их поистине уникальными.

На выставке вас ждет более 50 репродукций шедевров, которые перенесут вас в удивительную вселенную этих гениев. Здесь вы встретите необычных персонажей: ангелов, демонов, химер и прочих мистических созданий. Мастера изображают мир не только в его ярких аспектах, но и с обратной стороны — той, что полна грехов и человеческих пороков.

Босх и Брейгель создали критически мало оригинальных работ, которые разбросаны по музеям и частным коллекциям всего мира. Однако организаторы выставки сделали все возможное, чтобы воссоединить эти шедевры при помощи высококачественных репродукций. Каждая картина сопровождается индивидуальным описанием, а выполненные в технике «жикле» репродукции позволяют передать мельчайшие нюансы цвета и фактуры, сохраняя даже печать времени в виде кракелюров. Это не просто копии — это факсимильные воспроизведения подлинников.

Записаться на бесплатные экскурсии можно на официальном сайте выставки:

vystavki-samara.ru.

Возрастное ограничение — 12+.

5 причин, почему вам стоит посетить эту выставку:

1. Погружение в искусство. Откройте для себя мир живописи без посредников — забудьте о картинках на экране, здесь всё по-настоящему!

2. Впечатления для всех. Это идеальное место для романтического свидания или встречи с друзьями. Обсуждение увиденного станет темой для интересных разговоров!

3. Поиск нового смысла. Каждое полотно — это история со своим смыслом, который каждый зритель открывает по-своему.

4. Сделать крутые фото. Выставка станет отличным фоном для оригинальных снимков. Мы приветствуем творческий подход!

5. Удобное расположение. Выставка находится в самом центре города, что делает ее доступной для всех желающих.

Время работы выставки:

с 11:00 до 20:00 без перерывов и выходных.

Адрес: г. Самара, ул. Ленининская 116, 2 этаж.

Не упустите шанс погрузиться в мир мистики и загадок Босха и Брейгеля!

Фото: Галерея VEKARTA в Самаре