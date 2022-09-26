18 ноября исполнится 95 лет со дня рождения Эльдара Рязанова

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18 ноября 2022 года исполнится 95 лет со дня рождения Эльдара Александровича Рязанова. Его имя знает каждый, ведь он режиссёр всенародно любимых фильмов «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман» и многих других. А ещё Рязанов известен как писатель, телеведущий, поэт, общественный деятель и… почетный гражданин Самары.

Эльдар Александрович – наш земляк. Он родился в Самаре в 1927 году и провёл здесь первый месяц своей жизни. Затем Рязанов жил в Куйбышеве в эвакуации с семьей с августа 1941 по лето 1942 года. Эльдар Рязанов никогда не забывал о связи с родным городом и часто приезжал сюда на кинопоказы и творческие встречи. Сейчас память о нашем великом земляке хранит Музей Эльдара Рязанова. Сам Эльдар Александрович очень любил отмечать день рождения, делал он это торжественно и грандиозно. Поэтому к 95-летию Эльдара Александровича музей в октябре и ноябре проведёт ряд мероприятий, которые расскажут о его личности и творчестве, рассказывае пресс-служба музея:

1октября в 14 мы приглашаем вас на музейный вечер «Музыка жизни»*. Сначала мы прогуляемся по городу на экскурсии «Самарские страницы Эльдара Рязанова». Расскажем, как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова, почему семья мамы режиссёра переехала в Самару, и что за бизнес был у дедушки Рязанова. После экскурсии, в 15 в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской (ул. Маяковского, 19) пройдёт литературно-музыкальный вечер, на котором прозвучат песни и стихи в исполнении актёров театра «Самарская площадь». Место сбора: Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).

28-29 октября на площадке Самарской Публичной библиотеке состоится конференция «Творчество Эльдара Рязанова в диалоге с мировым кинематографом»*.Специалисты из разных научных областей обсудят наследие Эльдара Рязанова для истории мирового кино и проанализируют, как рязановские фильмы присутствуют в массовом сознании. Послушать доклады и дискуссии киноведов приглашаются все желающие. Время выступлений будет уточнено дополнительно в социальных сетях музея.

4 ноября в 15:00 у вас будет возможность посмотреть на Музей Эльдара Рязанова по-новому, потому что свою авторскую экскурсию по экспозиции проведёт доктор исторических наук и профессор Самарского университета Зоя Кобозева*.Она не только известный историк и неподражаемый лектор, но ещё и специалист по истории моды. Особенный взгляд через призму её профессиональных интересов не оставит вас равнодушным.

11 ноября в 19:00 в Самарской Публичной библиотеке мы встретимся с главным редактором журнала «Искусство кино», главным редактором киноведческой артели 1895.io, издателем Станиславом Дединским. В рамках лекции «Рязановская Оттепель» он расскажет об исследовательском проекте, который он реализует вместе с Натальей Рябчиковой при поддержке издательства «Подписные издания», журнала «Искусство кино» и киностудии Мосфильм. Историки кино подготовили книги, которые опираясь на документы и воспоминания восстанавливают историю культовых фильмов «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова, «Я шагаю по Москве» Георгия Данелия, «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова, «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского.

16 ноября в 19:00 в Самарской Публичной Библиотеке пройдёт встреча с киноведом и историком кино, научным редактором киноведческой артели 1895.io, куратором исторических проектов журнала «Искусство кино» Натальей Рябчиковой. На встрече киновед расскажет о влиянии Сергея Эйзенштейна на личность и творчество Эльдара Рязанова. Эйзенштейн преподавал Рязанову во ВГИКе теорию режиссуры.

18 ноября, в День рождения Эльдара Рязанова, можно будет бесплатно посетить экспозицию музея с 12 до 20.00. В 19 в музеепройдёт викторина с призами.

25 ноября в 19 в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской цикл юбилейных мероприятий завершается киноквизом«Кинопанорама Эльдара Рязанова»*. Приглашаем проверить смекалку и знание любимых фильмов Эльдара Александровича. Если вы знаете, что заливная рыба – это гадость и легко ответите на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?», то это заявка на победу!

На мероприятия, отмеченные * необходима предварительная запись по тел. (846) 332-05-16 (количество мест ограничено).

Фото: пресс-служба музея