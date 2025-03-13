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17 марта на сцене Самарского академического театра драмы состоится концерт фестиваля «Дороги Победы» (6+) под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Главным действующим лицом мероприятия станет один из лучших отечественных коллективов – симфонический оркестр музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина «Северная Симфония». Выступление в Самаре пройдёт при участии молодых голосов Санкт-Петербурга, а также сводного хора Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации.

Прозвучат классические произведения, известные оперные арии зарубежных и русских композиторов — Джузеппе Верди, Жюля Массне, Винченцо Беллини, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова. Также будут исполнены популярные песни военного времени, в том числе «День Победы» и «Священная война».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Информационный партнёр фестиваля — портал «Культура.РФ».