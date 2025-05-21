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15 проектов региона стали победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив

21 мая 2025 14:22
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Среди победителей конкурса – проект «В сердце и в памяти». 

Координационный комитет подвел итоги 14 «волны» грантовых конкурсов. По итогам независимой экспертизы Президентским фондом культурных инициатив будет поддержано 810 проектов из 86 регионов на общую сумму 3 млрд 828 млн рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 4 млрд 623 млн рублей, это рекордный уровень софинансирования проектов за всю историю проведения грантовых конкурсов Фонда, он составил 121%. 
 

«С каждым новым конкурсом мы отмечаем рост уровня подаваемых заявок: проекты становятся более детализированными, проработанными, команды — сплоченными, их участники активно налаживают партнерские связи, обмениваясь опытом с победителями грантовых конкурсов прошлых лет. Вокруг Фонда сформировалось сообщество тех, кто создает и развивает проекты, способствующие сохранению и популяризации наших традиционных ценностей. Например, примерно68% победителей считают, что их проект соответствует ценности «Историческая память и преемственность поколений». К тому же, мы впервые видим масштабную ротацию в рейтинге регионов по утвержденной сумме грантов», — прокомментировал итоги конкурса Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.

По результатам завершенного конкурса наибольшее количество победивших проектов поданы от некоммерческих организаций – 438 (54%), команды муниципальных учреждений являются авторами 201 (25%) проектов-победителей, индивидуальные предприниматели – 100 (12%), коммерческие организации – 71 (9%).  Наибольшее число проектов подано в тематическом направлении «Культурной код» (313 проектов), «Единство с судьбой России» (139 проектов), «Место силы» (127 проектов). 
Из Самарской области было подано 202 заявки, победителями стали - 15 проектов, общая сумма грантов – более 40 миллионов рублей.

Среди победителей конкурса – проект «В сердце и в памяти».  В рамках проекта профессиональные художники  Союза художников России создадут  портретов погибших участников СВО.  «Это дань уважения и увековечивание памяти героев, работы будут храниться, и с гордостью передаваться из поколения в поколение», - поделились организаторы. 

Среди поддержанных инициатив –  кинопроект «Девочка Таня, живи!». Создание короткометражного фильма с участием детей и подростков из 6-ти муниципальных районов Юго-Западного образовательного округа региона. Фильм обращается к истории блокадного Ленинграда и героическим подвигам советских солдат. В проекте молодежная аудитория примет участие в качестве актеров, войдет в состав съёмочной группы, примет участие в работе над сценарием. В основе реальные истории блокадницы Ленинграда Татьяны Павловны Маляевой и биография Героя Советского Союза Николая Архиповича Сазонова, который жил в г. Чапаевске. 

Городской дом культуры Кинеля получит поддержку на организацию театрального фестиваля "Волшебный занавес". Проект направлен на создание среды для творческого общения детей, подростков, молодежи и взрослых, он позволит объединить разные поколения. Результатом проекта станет проведение межмуниципального фестиваля любительских театральных коллективов. 
Напомним, сегодня стартует новый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2026 года, заявки на участие в нем будут приниматься до 10 июля.  В форму заявки по-прежнему присутствует блок, содержащий 17 традиционных духовно-нравственных ценностей, утвержденных 809-м Указом Президента. Автор проекта при подаче заявки должен будет выбрать те, которым, по его мнению, соответствуют смыслы, содержание и мероприятия проекта. Количество тематических направлений останется прежним – их 12, это «Нация созидателей», «Молодые лидеры», «Культурный код», «Место силы», «Мы вместе», «Многонациональный народ», а также «Крепкая семья», «Нравственные ориентиры», «Страна возможностей», «Единство с судьбой России», «Наша сила в правде», «На страже Отечества». 

Подробная информация размещена на сайте ПФКИ фондкультурныхинициатив.рф. 

 

Фото:  департамент информационной политики Самарской области

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