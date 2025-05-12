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15 мая в Самарском художественном музее откроется персональная выставка художника-графика Владимира Жирнова «Ни дня без линии»

12 мая 2025 23:05
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В своем творческом пути художник обращался к беспредметной живописи, но отдал предпочтение фигуративной, работает в разных жанрах - от натюрморта до портрета.

15 мая в 18.00 в Самарском художественном музее состоится открытие персональной выставки художника-графика, члена Союза художников и сотрудника Самарского художественного музея Владимира Николаевича Жирнова «Ни дня без линии».

В экспозицию вошли графические работы, выполненные в технике сухой и масляной пастели, рисунки углём, карандашом и смешанной технике.

В своем творческом пути художник обращался к беспредметной живописи, но отдал предпочтение фигуративной, работает в разных жанрах - от натюрморта до портрета. Любит работать циклами, к каким-то из них может возвращаться, но создает их по-новому, выбирая другую технику.

Многие произведения созданы на основе натурных зарисовок, в процессе работы прошли этап стилизации, слома формы или искажения, с присущей художнику долей юмора.

Заглавные работы - эта картины-фантазии, где затрагиваются темы выбора, свободы/несвободы, а также одна из любимых – тема музыки, где художник строит композицию, соотнося ее с ритмическим звучанием музыкального произведения.

Выставка «Ни дня без линии» — это своеобразный творческий дневник художника, в котором каждая работа становится свидетельством его постоянной внутренней работы, размышлений и наблюдений. Искренность, тонкое чувство формы, разнообразие художественных решений и верность выбранному пути делают творчество Владимира Жирнова заметным явлением в художественной жизни Самары.

Выставка продлится до 15 июня 2025 года.

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Фото:   минкульт СО

 

Теги: Самара

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