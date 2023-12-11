15 декабря в Самарской области пройдут игры Молодёжной лиги КВН «ТОЛЬЯТТИ»

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Движение «Самарский КВН» при поддержке Правительства Самарской области организует и проводит игры Молодежной лиги КВН «ТОЛЬЯТТИ».

Игры лиги проводятся для развития движения КВН на территории Самарской области, привлечения интереса к профессиональным образовательным организациям Самарской области, выявления и поддержки талантливой молодёжи и активизации культурно-массовой работы.

Финал молодёжной лиги КВН «Тольятти» состоится 15 декабря 2023г. в МАУ «КЦ «АВТОГРАД» (г.о.Тольятти, ул.Юбилейная, 8). Начало – в 19.00.

Играют команды: «На Крыло», Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил Военно-воздушной Академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г.Сызрань; «Святые Чебурашки», Колледж технического и художественного образования г.Тольятти; «Волга», Самарский государственный социально-педагогический университет; «Ультиматум», г.Самара; «Заводной состав», ООО «Тольяттикаучук»; «It's my life», ПАО «Тольяттиазот».

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Фото: движение «Самарский КВН».