12 марта в заочном формате состоится областной театральный фестиваль-конкурс «Весенняя театралия»

40

12 марта в заочном формате состоится XV областной театральный фестиваль-конкурс образовательных учреждений искусств и культуры имени народного артиста РСФСР М.Г. Лазарева «Весенняя театралия».

Цель фестиваля-конкурса – приобщение детской и юношеской аудитории (исполнителей и зрителей) к русской и зарубежной классической литературе, современной драматургии, создание условий для их культурного развития и изучения театральных традиций.

Основные задачи устроители Фестиваля-конкурса видят в поиске и поддержке талантливых детей, определении профессионального потенциала исполнителей, развитии творческой активности преподавателей и руководителей коллективов, широкой пропаганде театрального искусства.

Возраст участников Фестиваля-конкурса от 9 лет до 21 года. Среди конкурсных номинаций представлены драматические, музыкальные спектакли, литературно-музыкальные композиции. Также в 2021 году была введена новая номинация «Театральная миниатюра», которая сразу же стала популярной среди коллективов-участников.

На Фестиваль-конкурс представлено 20 спектаклей детских школ искусств ведомства культуры из Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Новокуйбышевска, Кинеля, м.р. Волжский, Кинель-Черкасский, Приволжский, Ставропольский.

Итоги фестиваля-конкурса будут опубликованы после 15 марта.

Профессиональный разбор представленных конкурсных спектаклей состоится в рамках профильной лаборатории для преподавателей «Синтез профессиональных задач обучения и современных воспитательных технологий в системе работы театральных отделений ДШИ» 16, 18, 19 марта в дистанционном режиме на платформе ZOOM, сообщает пресс-служба минкульта СО.