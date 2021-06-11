12 июня фестиваль «ВолгаФест»-2021 начинает работать в полную силу

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12 июня пятый юбилейный культовый фестиваль «ВолгаФест»-2021 начинает работать в обновленном формате в полную силу. Пятидневный марафон концертов «5 закатов» завершился, задав настроение фестивалю, и теперь десятки локаций и событий готовы наполнить самарскую набережную креативом и свежими арт-идеями.

12 июня в День России, когда по всей стране будет проходить акция «Флаги России.12 июня», на фестивальной площадке также состоится церемония поднятия флагов «Фестивального городка»! И хоть флаги будут не с государственной символикой, а фестивальные, тем не менее, они ознаменуют начало работы уникального культурного арт-пространства, стать частью которого может любой желающий. Фестивальное искусство и креатив не имеют границ, они объединяют города Поволжья и России.

В первый уикенд фестиваля, с 12 по 14 июня, после официального открытия «Фестивального городка», начнут работу несколько площадок с различным контентом. Одна из них – всероссийский конкурс паблик-арт объектов «Движение навстречу: Преграды». В контексте центральной идеи фестиваля 2021 года – «Движение навстречу» – впервые на променаде по-настоящему сблизятся волжские города, и вся вторая очередь набережной станет местом давно ожидаемых встреч и неожиданных соседств. Девять паблик-арт работ победителей конкурса в жанрах уличная скульптура, паблик-арт, стрит-арт будут построены в специально отведенных локациях и на время «ВолгаФеста» станут новыми достопримечательностями 2-й очереди набережной. Не останутся без внимания и «преграды», всем посетителям они дадут возможность подумать о том, что нас разделяет, и проложить новые маршруты на карте жизни.

Интерактивная выставка «Знаки Губернии» от музея им.Алабина представит знаковые явления Самарской области. Площадка превратится в музей о людях прошлого и настоящего, а все желающие смогут пополнить музейную коллекцию своими личными историями о Волге, самарской набережной и уникальными вещами из личных архивов.

Художественная инсталляция Кристиана Аве (Christian Awe) «Преодолевая границы. Легкость бытия» также начнет работу в первые выходные фестиваля. Берлинский художник специально для культового самарского арт-мероприятия придумал временную инсталляцию на стене набережной. За время фестиваля сквозь серую стену проступит современное искусство, а принять участие в этом процессе сможет каждый желающий. 220 метров стены превратятся в огромный коллаж, соавторами которого может стать каждый гость фестиваля.

Также с 12 июня начнут работу школа капитанов, традиционные маркеты еды и сувениров, танцевальные площадки, лектории, посвященные творческим индустриям, урбанистике и креативному проектированию. А каждый желающий сможет послушать аудио-истории от известных самарцев в приложении Izi.travel.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте volgafest.com/, в социальных сетях: https://vk.com/volgafest_com, https://www.facebook.com/VolgaFest2021, https://www.instagram.com/festvolgafest/, https://t.me/volgafest2021. Или в одноименном мобильном приложении, доступном для Ios и Android.

В самые насыщенные программные дни межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест»-2021 возле бассейна ЦСК ВВС (район площади Славы) будет работать мобильный пункт вакцинации. Его работа продлится 7 дней: 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 июня – с 12.00 до 20.00. Пройти вакцинацию от COVID-19 сможет любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Михаил Савченко, директор филиала Третьяковки в Самаре, руководитель проекта «ВолгаФест»-2021: «Считаю, что самая лучшая профилактика – это прививка от вируса. Планирую привиться на фестивале сам, так как в непосредственной близости от места проведения «ВолгаФест»-2021 будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Ждем всех, кто заботится о своем здоровье, у бассейна ЦСК ВВС!».

Будьте внимательны к себе и своим близким: соблюдайте масочный режим и не пренебрегайте социальной дистанцией!

Фото: из открытых источников