11 марта стартует областной конкурс ансамблевого музицирования на русских народных инструментах

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11 марта 2021 года стартует VIII открытый областной конкурс ансамблевого музицирования на русских народных инструментах имени заслуженного деятеля искусств РСФСР Александра Ивановича Алло. Конкурс 2021 года посвящен 170-летию со дня образования Самарской губернии и 125-летию со дня рождения А.И. Алло.

Областной конкурс является одним из базовых профессиональных конкурсов для детей и юношества в Самарской области. Идея конкурса продиктована стремлением к широкой популяризации народных музыкальных инструментов и всестороннему развитию коллективных форм музицирования.

Имя Александра Ивановича Алло (1895-1969) известно в России как организатора и руководителя многих оркестров русских народных инструментов. Всю свою жизнь, начиная с 1917 года, он посвятил созданию оркестров, обучению молодежи исполнительству на домре и балалайке, созданию струнно-щипковой педагогической школы в Самаре — Куйбышеве.

Конкурс проводится с 2005 года.

Идея проведения конкурса продиктована стремлением содействовать широкой популяризации народных инструментов и всестороннему развитию коллективных форм музицирования, имеющих большое значение в деле патриотического воспитания и музыкально-эстетического развития подрастающего поколения.

Конкурс носит имя Александра Ивановича Алло – заслуженного деятеля искусств, талантливого балалаечника, музыканта-просветителя, чья творческая деятельность оставила глубокий след в культурной жизни Самары первой половины XX века.

11 марта в творческое состязание вступят 28 ансамблей из 17 образовательных учреждений культуры и искусств Самарской области. География участников: города Самара, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск, Отрадный, Чапаевск, поселок Черновский Волжского района, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото из открытых источников