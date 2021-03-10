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11 марта стартует областной конкурс ансамблевого музицирования на русских народных инструментах
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11 марта стартует областной конкурс ансамблевого музицирования на русских народных инструментах

10 марта 2021 20:38
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Конкурс 2021 года посвящен 170-летию со дня образования Самарской губернии и 125-летию со дня рождения А.И. Алло.

11 марта 2021 года стартует VIII открытый областной конкурс ансамблевого музицирования на русских народных инструментах имени заслуженного деятеля искусств РСФСР Александра Ивановича Алло. Конкурс 2021 года посвящен 170-летию со дня образования Самарской губернии и 125-летию со дня рождения А.И. Алло. 

Областной конкурс является одним из базовых профессиональных конкурсов для детей и юношества в Самарской области. Идея конкурса продиктована стремлением к широкой популяризации народных музыкальных инструментов и всестороннему развитию коллективных форм музицирования.

Имя Александра Ивановича Алло (1895-1969) известно в России как организатора и руководителя многих оркестров русских народных инструментов. Всю свою жизнь, начиная с 1917 года, он посвятил созданию оркестров, обучению молодежи исполнительству на домре и балалайке, созданию струнно-щипковой педагогической школы в Самаре — Куйбышеве.

Конкурс проводится с 2005 года.

Идея проведения конкурса продиктована стремлением содействовать широкой популяризации народных инструментов и всестороннему развитию коллективных форм музицирования, имеющих большое значение в деле патриотического воспитания и музыкально-эстетического развития подрастающего поколения.  

Конкурс носит имя Александра Ивановича Алло – заслуженного деятеля искусств, талантливого балалаечника, музыканта-просветителя, чья творческая деятельность оставила глубокий след в культурной жизни Самары первой половины XX века.

11 марта в творческое состязание вступят 28 ансамблей из 17 образовательных учреждений культуры и искусств Самарской области. География участников: города Самара, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск, Отрадный, Чапаевск, поселок Черновский Волжского района, передает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото из открытых источников

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