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10 сентября Самарский академический театр драмы им. М. Горького открывает 171-й театральный сезон. В этот торжественный вечер на большой сцене театра будет показана последняя премьера прошлого сезона – спектакль «Полёт над гнездом кукушки» по пьесе Дейла Вассермана.

Роман Кена Кизи «Полёт над гнездом кукушки» («One Flew Over the Cuckoo’s Nest») – это культовое произведение, манифест «поколения рассерженных» 60-х годов прошлого века. А снятый по нему и получивший пять «Оскаров» фильм Милоша Формана сделал его поистине легендой.

Психиатрическая лечебница, в которой происходит все действие, однозначно является образом окружающего нас мира, системы, делающей людей послушными и безропотными. Какой выход? Сопротивление, протест, бунт. Вот и появляется в клинике главный герой – бунтарь Макмэрфи, личность яркая и жизнерадостная, остроумная и изобретательная. А главное — сильная и бесстрашная. И система трещит по швам, а её воплощение – старшая сестра Рэтчед вступает с разрушителем всех устоев в смертельную схватку, собщили в пресс-службе минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО