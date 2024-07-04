Жителя Самарской области обвинили в шпионаже

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В ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя Кинельского района, гражданина России Камлаша, 1992 г.р., который совершил государственную измену в форме шпионажа.

Установлено, что в период весны – лета 2023 года указанный гражданин по заданию специальных служб Украины, находясь на станциях Куйбышевской железной дороги «Кинель» и «Безымянка», проводил разведку на местности, определял наличие на указанных станциях эшелонов с военной техникой Вооруженных сил РФ, а также осуществлял их фотофиксацию. После этого посредством интернет-мессенджера отправлял вышеуказанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники представителю спецслужбы Украины.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении Камлаша возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Приговором Самарского областного суда г. Самары фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к лишению свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима

с ограничением свободы на 1 год, а также штрафу в размере 250 тыс. рублей.

Стороной защиты подана апелляционная жалоба, в результате рассмотрения которой 24 мая 2024 года решением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.