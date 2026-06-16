Жительница Жигулевска украла новый телефон в пункте выдачи

В апреле текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулёвску обратился представитель маркетплейса, который сообщил, что при проверке на складе компании обнаружен подлог: вместо нового смартфона популярной марки стоимостью более 29 тысяч рублей с ПВЗ вернули телефон, бывший в употреблении.

Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, изъяли документацию, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили работника пункта выдачи заказов и местных жителей.

Изучив полученные сведения, оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы, после чего задержали 33-летнюю ранее судимую местную жительницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила полицейским, что дождалась, когда менеджер отвлёкся на другого клиента, переложила новое устройство в сумку, а коробку от него со своим телефоном вернула сотруднику ПВЗ, оформив отказ от покупки. Похищенный смартфон сдала в ломбард в другом городе, вырученные денежные средства потратила на собственные нужды.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по г. Жигулёвску в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.