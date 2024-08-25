Жительница Похвистнева, не совладав с эмоциями, ударила супруга ножом

223

В декабре прошлого года в дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины с ножевым ранением грудной клетки.

Сотрудники органов внутренних дел опросили в больнице потерпевшего, который пояснил, что он с супругой распивал спиртные напитки, когда между ними возник вспыхнул конфликт, в ходе которого женщина нанесла ему телесные повреждения кухонным ножом. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили 35-летнюю подозреваемую в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Похвистневский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения женщине обвинительного приговора. Учитывая личность виновной, имеющей на иждивении малолетних детей, и мнение потерпевшего суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу.