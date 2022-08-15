Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани разыскивают без вести пропавшего подростка
Передовые проекты НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» на «Армии-2022»
Рыночная стоимость выявленного нефтепродукта составляет около 1,5 млн рублей. 
Недекларирование более 25 тысяч литров нефтепродуктов выявили самарские таможенники
66 водителей допустили управление транспортом в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено свыше 2300 различных правонарушений за минувшие выходные дни
В результате ДТП пострадали три пассажирки одного из автобусов.
В Тольятти столкнулись два пассажирских автобуса
Сборная Самарской области стала победителем турнира в дисциплине «спорт глухих».
Завершились первые Всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области сохранится жара +30, +32 С
Теперь она предстанет перед судом.
Жительница Октябрьска задержана во время сбыта наркотиков
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.9
0.28
EUR 62.54
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено свыше 2300 различных правонарушений за минувшие выходные дни
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жительница Октябрьска задержана во время сбыта наркотиков

15 августа 2022 13:26
123
Теперь она предстанет перед судом.

Женщину задержали во время сбыта наркотиков, а в ее жилище обнаружили и изъяли еще несколько свертков с мефедроном.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам полиции Сызрани поступила информация, что ранее неоднократно судимая за преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков жительница Октябрьска продолжает заниматься распространением запрещенных веществ.

Выехав по адресу проживания злоумышленницы, в рамках оперативного мероприятия «проверочная закупка», полицейские задержали женщину при сбыте «закупщику» за 1 000 рублей мефедрона массой 0,130 граммов.

Кроме того, оперативниками был задержан приятель подозреваемой, которому она передала два бумажных свертка синтетики общей массой 0,305 граммов.

При осмотре квартиры подозреваемая добровольно выдала сотрудникам полиции два бумажных свертка с синтетикой общей массой 1,1 грамм, что соответствует крупному размеру.

 Следствием установлено, что запрещенные вещества жительница Октябрьска незаконно приобретала через сеть Интернет, получая подробные географические данные о тайниках – закладках в одном из мессенджеров.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
2693
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
780
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
691
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
1186
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
12 августа 2022  11:08
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
609
Весь список