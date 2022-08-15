Жительница Октябрьска задержана во время сбыта наркотиков

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Женщину задержали во время сбыта наркотиков, а в ее жилище обнаружили и изъяли еще несколько свертков с мефедроном.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам полиции Сызрани поступила информация, что ранее неоднократно судимая за преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков жительница Октябрьска продолжает заниматься распространением запрещенных веществ.

Выехав по адресу проживания злоумышленницы, в рамках оперативного мероприятия «проверочная закупка», полицейские задержали женщину при сбыте «закупщику» за 1 000 рублей мефедрона массой 0,130 граммов.

Кроме того, оперативниками был задержан приятель подозреваемой, которому она передала два бумажных свертка синтетики общей массой 0,305 граммов.

При осмотре квартиры подозреваемая добровольно выдала сотрудникам полиции два бумажных свертка с синтетикой общей массой 1,1 грамм, что соответствует крупному размеру.

Следствием установлено, что запрещенные вещества жительница Октябрьска незаконно приобретала через сеть Интернет, получая подробные географические данные о тайниках – закладках в одном из мессенджеров.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО