Жительница Октябрьска думала победить мошенника, но ее проигрыш составил 930 тысяч

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В один из выходных дней жительнице города Октябрьск начали поступать настойчивые звонки на сотовый телефон. Отвлекшись от бытовых забот, женщина взяла трубку и ответила на незнакомый московский номер. Мужской голос довольно убедительно произнес, что является персональным менеджером финансовой организации и что на ее имя в данный момент оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастницей "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить денежный займ и перевести полученные средства на "безопасный счет".

Предполагая, что на том конце провода мошенник, 60-летняя пенсионерка решила самостоятельно вывести его «на чистую воду». Подыгрывая незнакомцу, женщина продолжила разговор, но голос становился с каждым шагом инструкции убедительнее и по указанию неизвестного от волнения перевела на указанные им расчетные счета 930 000 рублей. Через некоторое время она все же окончательно засомневалась в произведенной операции и решила проверить баланс в мобильном приложении и не обнаружив там «спасенных» средств, обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.