Житель Жигулевска украл кошелек у пенсионерки, когда хозяйка квартиры ходила за стаканом воды

40

В марте текущего года в дежурную часть О МВД России по г.Жигулёвску за помощью обратилась местная жительница 1935 года рождения, которая сообщила, что у нее из квартиры похищен кошелек в котором находились деньги и документы.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы подробно опросили заявительницу. По утверждению пенсионерки, она открыла дверь незнакомому человеку, который продавал столовую посуду. После того как бабушка ответила отказом, мужчина попросил стакан воды, поблагодарил и ушел. В тот же день, она обнаружила пропажу кошелька, в котором находились денежные средства в размере более 4000 рублей, пенсионное удостоверение, удостоверение «Дитя войны» и обратилась в полицию за помощью.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что к преступлению причастен местный житель 1994 года рождения. Мужчину оперативники задержали на одной из улиц города и доставили его в территориальный орган внутренних дел.

Во время опроса ранее не судимый, безработный 30-летний мужчина пояснил сотрудникам полиции, что когда пенсионерка открыла дверь, увидел на тумбочке кошелек и решил забрать его себе. Пока бабушка ходила за стаканом воды, похитил его. Денежные средства потратил на личные нужды, а кошелек с удостоверениями выбросил на лестничной клетке в подъезде многоквартирного дома по другому адресу.

Отделом дознания О МВД России по г.Жигулёвску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет. Сотрудники полиции разыскали и вернули похищенный кошелек с удостоверениями законной владелице.