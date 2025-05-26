Житель Волжского района обокрал сетевой магазин

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В дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району обратился представитель одного из сетевых магазинов. Мужчина сообщил о хищении товаров на общую сумму более пяти тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, подробно опросили работников и посетителей торговой точки, изъяли записи с установленных в магазине камер видеонаблюдения, которые зафиксировали предполагаемого злоумышленника.

Изучив собранный материал, сотрудники уголовного розыска предположили, что к хищению может быть причастен неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений житель Самары 2004 года рождения.

В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный в совершении противоправного деяния признался и пояснил оперуполномоченным, что обнаружил, что у него закончились деньги, когда возвращался домой после распития спиртных напитков, и решился на кражу. Похищенное мужчина продал случайным прохожим, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», расследовано и с обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.

Мировой суд Волжского района доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения злоумышленнику обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 15 000 рублей в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.