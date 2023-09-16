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Житель Тольятти сломал входную дверь магазина и из кассы похитил 2 850 рублей

16 сентября 2023 12:42
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Житель Тольятти сломал входную дверь магазина и из кассы похитил 2 850 рублей

В сентябре текущего года в дежурную часть ОП по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от работника одного из сетевых магазинов о том, что в ночное время неизвестный похитил из кассы денежные средства в размере 2 850 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как неизвестный мужчина сломал входную дверь и проник в торговый зал, где из кассы похитил деньги.

Сотрудники полиции узнали мужчину, попавшего на камеры наблюдения. Отделом дознания по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти, в отношении 19-летнего местного жителя в течение последних двух месяцев было возбуждено четыре уголовных дела, предусмотренных ст.158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).    

По данным сотрудников полиции, молодой человек заходил в супермаркеты и, будучи уверенным, что за его действиями никто не наблюдает, прятал под одежду продукты питания. Впоследствии их реализовывал случайным прохожим. В отношении подозреваемого тогда была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции довели информацию с приметами подозреваемого до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. В течение 40 минут с момента совершения преступления мужчина был задержан экипажем ГИБДД около дома на улице 70 лет Октября и доставлен в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный вину в совершении очередного противоправного деяний признал.

 Расследование продолжается.

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