Житель Сергиевского района обиделся на женщину и ударил ее ножом в живот

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В отдел МВД России по Сергиевскому району поступило сообщение от медиков о том, что за помощью в лечебное учреждение обратилась женщина 1973 года рождения с ножевыми ранениями, полученными в бытовой ссоре.

Оперуполномоченные опросили в больнице потерпевшую, изучили и изъяли медицинские документы. Со слов женщины в ходе застолья между ней и ее знакомым возник словесный конфликт, во время которого он схватил нож и ударил ее в живот.

Сотрудники полиции прибыли по указанному женщиной адресу, опросили и задержали ранее несудимого жителя Сергиевского района 1965 года рождения, осмотрели помещение, изъяли предполагаемое орудие преступления – нож.

В ходе опроса мужчина сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что во время конфликта женщина высказала в его адрес необоснованные обвинения и оскорбила, из-за чего он потерял контроль над собой и ударил ее ножом.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Следственным отделением О МВД России по Сергиевскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Расследование продолжается. По ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.