Житель села Кинель-Черкассы собирал коноплю в дачном массиве

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В Самарской области полицейские изъяли из незаконного оборота марихуану.

Полицейские выяснили, что 55-летний житель села Кинель-Черкассы собирал дикорастущие растения в дачном массиве на окраине села Кинель-Черкассы. При исследовании предметов одежды оперативники обнаружили и изъяли в левом внутреннем кармане куртки прозрачный полиэтиленовый пакет, с веществом растительного происхождения внутри. При экспертизе выяснилось, что изъятым является наркотическое средство марихуана общей массой 28,85 грамма, что является значительным размером.

Со слов задержанного, он собирал дикорастущие растения в период с августа по сентябрь 2020 года, затем сушил и хранил в подвальном помещении дома, в котором он проживает. Наркотик ранее не судимый мужчина заготавливал и хранил для личного употребления, без цели сбыта.

В отношении подозреваемого сотрудниками отделения дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому району возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.