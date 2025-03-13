Житель Самарской области пытался дать взятку судебному приставу

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В отношении жителя Самарской области, который пытался дать сотруднику органов принудительного исполнения взятку, возбудили уголовное дело.

К судебному приставу одного из структурных подразделений судебных приставов Самарской области обратился житель региона с просьбой за «вознаграждение» произвести ряд незаконных действий в рамках исполнительного производства. Сотрудник Службы, действуя в соответствии с Федеральном законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», сообщил руководству о факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения. Отделом собственной безопасности совместно с сотрудниками ГУМВД России по Самарской области противоправные действия были пресечены и взяткодателя задержали.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».