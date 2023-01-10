Житель Самарской области похитил насос у бывшего работодателя

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В дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району обратился местный житель 1970 года рождения, который сообщил, что ночью в конце декабря прошлого года неизвестный проник на территорию его домовладения, и из скважины похитил погружной глубинный насос.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и установили, что дверь в теплицу, где находится скважина не закрывается.

Оперуполномоченные уголовного розыска опросили заявителя и предположили, что к хищению может быть причастен бывший наемный сотрудник потерпевшего. Установив круг общения и возможные места нахождения, полицейские задержали 36-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к ответственности за имущественные правонарушения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что запланировав кражу, приехал ночью на велосипеде к дому бывшего работодателя, перелез через забор, после чего похищенный насос тем же путем вывез и спрятал у себя в огороде, в дальнейшем планируя перепродать чужое имущество.

Следственным отделом ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.