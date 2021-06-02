Житель Самарской области мошенничал при получении выплат по безработице

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В Большеглушицком районе, летом прошлого года 43-летний местный житель обратился в Центр занятости населения муниципального района с заявлением о предоставлении ему государственной услуги по содействию в поиске работы. В связи с отсутствием подходящей работы, мужчину признали безработным, его поставили на учет и назначили пособие по безработице.

Местного жителя предупредили о том, что в случае трудоустройства, получения заработка (вознаграждения) он обязан сообщить о факте трудоустройства в органы службы занятости, а в случае выявления факта получения пособия по безработице обманным путем - выплата пособия по безработице прекращается с одновременным снятием с учета в качестве безработного.

В ходе проверки, в декабре прошлого года, сотрудниками Центра занятости населения выяснилось, что мужчина заключил договор подряда на выполнение сварочных работ, за которые ему заплатили денежное вознаграждение. Кроме того с его заработка были отчислены все налоговые и социальные выплаты.

С января 2021 года мужчина снят с регистрационного учета в целях поиска подходящей работы. В отношении него группой дознания О МВД России по Большеглушицкому району возбуждено уголовное дело , сообщает облМВД.