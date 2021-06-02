Житель Самарской области мошенничал при получении выплат по безработице

Я нашел ошибку
Главные новости:
Модели LADA CNG используют в качестве топлива как бензин, так и сжатый природный газ метан.
LADA: выпустили 10-тысячный битопливный автомобиль на CNG
Мужчина сам пришел в медучреждение и попросил помощи.
На Сахалине мужчина выжил в схватке с медведем у реки
Это грубое нарушение закона и существующих правил, отметила спикер СФ.
Матвиенко: обязательной вакцинации от коронавируса в России быть не может
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
В Минэнерго рассказали о возможности ввести прогрессивный тариф на электричество
В Минэнерго рассказали о возможности ввести прогрессивный тариф на электричество
Почему в Самарской области подорожали продукты
Почему в Самарской области подорожали продукты
С 1 июня в регионе заработал Интернет-портал «Карта жителя Самарской области»
С 1 июня в регионе заработал Интернет-портал «Карта жителя Самарской области»
В Самарской области отловят только 4765 из 24 278 бездомных собак
В Самарской области отловят только 4765 из 24 278 бездомных собак
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.24
-0.06
EUR 89.6
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском ОДО состоится концерт автора-исполнителя Алексея Хворстяна «Я служу России»
Самарский зоопарк приглашает на "Международный день защиты детей" сегодня, 1 июня
1 июня в САТОБ откроется выставка победителей конкурса рисунков «Я рисую театр»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самарской области мошенничал при получении выплат по безработице

2 июня 2021 13:23
104
Житель Самарской области мошенничал при получении выплат по безработице

В Большеглушицком районе, летом прошлого года 43-летний местный житель обратился в Центр занятости населения муниципального района с заявлением о предоставлении ему государственной услуги по содействию в поиске работы. В связи с отсутствием подходящей работы, мужчину признали безработным, его поставили на учет и назначили пособие по безработице.

Местного жителя предупредили о том, что в случае трудоустройства, получения заработка (вознаграждения) он обязан сообщить о факте трудоустройства в органы службы занятости, а в случае выявления факта получения пособия по безработице обманным путем - выплата пособия по безработице прекращается с одновременным снятием с учета в качестве безработного.

В ходе проверки, в декабре прошлого года, сотрудниками Центра занятости населения выяснилось, что мужчина заключил договор подряда на выполнение сварочных работ, за которые ему заплатили денежное вознаграждение. Кроме того с его заработка были отчислены все налоговые и социальные выплаты.

С января 2021 года мужчина снят с регистрационного учета в целях поиска подходящей работы. В отношении него группой дознания О МВД России по Большеглушицкому району возбуждено уголовное дело , сообщает облМВД.

Теги: безработица мошенничество пособие по безработице

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 1,72%
27 мая 2021, 13:15
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 1,72%
На 27 мая 15 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое).  Экономика
439
Самара вошла в топ-5 городов России по обучаемости против мошенников
27 мая 2021, 11:19
Самара вошла в топ-5 городов России по обучаемости против мошенников
Почти каждый третий самарец отвечал на звонки таксофонов и прослушивал их до конца. Общество
513
В Самарской области мошенники чуть не выманили 7,5 млн рублей
24 мая 2021, 10:30
В Самарской области мошенники чуть не выманили 7,5 млн рублей
Деньги предназначались за решение вопроса об уменьшении налоговых доначислений без возможности и намерений выполнить данное обязательство. Криминал
591
В центре внимания
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
2 июня 2021  14:00
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
93
Делегация Самарской области примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме
2 июня 2021  10:58
Делегация Самарской области примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме
Экономика
177
Из-за фестиваля «Королева спорта» на территории Самары временно ограничат движение транспорта
2 июня 2021  10:27
Из-за фестиваля «Королева спорта» на территории Самары временно ограничат движение транспорта
Транспорт
181
В Самаре отметили День защиты детей: ФОТО
1 июня 2021  18:34
В Самаре отметили День защиты детей: ФОТО
Культура
452
На сегодняшний день страховые компании задолжали лечебным учреждениям региона существенную сумму денег.
1 июня 2021  16:38
Дмитрий Азаров поручил разобраться с долгами страховых компаний перед лечебными учреждениями региона
Политика
607
Весь список