Житель Ростовской области приехал в Клявлинский район и обокрал квартиру

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В дежурную часть МО МВД России «Клявлинский» Самарской области обратилась за помощью 40-летняя местная жительница. Она сообщила о пропаже личных вещей из принадлежавшей ей квартиры. Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили заявительницу и соседей.

Полицейскими установлено, что похищенная одежда находилась в шкафу, в спальной комнате хозяйки квартиры. Причиненный ущерб заявительница оценила в размере более 7 000 рублей.

Осмотр места происшествия показал, что злоумышленник проник в квартиру путем повреждения замка на входной двери.

В течение следующих суток сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого вора. Им оказался житель Ростовской области 1985 года рождения, в прошлом судимый за ряд имущественных преступлений. Оперативники выяснили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчину доставили в МО МВД России «Клявлинский» для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что подозреваемый приехал в гости к своему приятелю, который проживал по соседству с пострадавшей в Клявлинском районе.

Отделением дознания МО МВД России «Клявлинский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Похищенные вещи изъяты и в ближайшее время будут возвращены законной владелице. Расследование продолжается.