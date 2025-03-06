Житель Приволжского района ударил гостя ножом, чтобы тот ушел

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В январе текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило сообщение из лечебного учреждения о том, что за помощью обратился 40-летний местный житель с ножевым ранением бедра, полученным в ходе бытового конфликта.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью местного жителя причинен легкий вред.

В ходе опроса безработный, ранее неоднократно судимый местный житель 1984 года рождения признал вину в совершении противоправного деяния и дал подробные показания о произошедшем инциденте. По его словам, вечером к нему домой пришли знакомые. Компания собралась для совместного времяпрепровождения, в ходе которого употреблялись алкогольные напитки.

В какой-то момент между хозяином квартиры и одним из гостей возник словесный конфликт. Не сумев найти убедительные аргументы в споре и поддавшись вспышке агрессии, задержанный внезапно ощутил сильное неприязненное чувство к своему гостю. Потеряв самоконтроль, он схватил кухонный нож и нанес удар в область бедра оппоненту.

Уголовное дело передано в суд для принятия решения по существу.