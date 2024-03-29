Я нашел ошибку
Главные новости:
АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей Lada в Азербайджане
АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей Lada в Азербайджане
Каждый пятый самарец заказывает уборку на дом
Каждый пятый самарец заказывает уборку на дом
В пользу избитой тольяттинцем женщины взыскали 35 тысяч в компенсацию морального вреда
В пользу избитой тольяттинцем женщины взыскали 35 тысяч в компенсацию морального вреда
В Самаре продолжились проверки новых граждан России на соблюдение правил воинского учета.
В Самаре продолжились проверки новых граждан России на соблюдение правил воинского учета.
В межсезонье госавтоинспекторы напомнили самарским пешеходам о личной безопасности
В межсезонье госавтоинспекторы напомнили самарским пешеходам о личной безопасности
Росздравнадзор сообщил о достаточных запасах "сверхбыстрого" инсулина в РФ
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
В Нефтегорском районе горел сарай
В Нефтегорском районе горел сарай
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.26
-0.33
EUR 99.71
-0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
"Добрые новости": онлайн-лекторий «Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство»
Футболисты «Крыльев Советов» навестили детей из Белгородской области
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель одного из сел Сызранского района лишился более 2 миллионов рублей из-за мошенницы

29 марта 2024 11:23
94
Житель одного из сел Сызранского района лишился более 2 миллионов рублей из-за мошенницы

Просматривая объявления о продаже поддержанных иномарок в сети Интернет, 39-летний сельчанин из Сызранского района обратил внимание на всплывающий баннер с предложением перейти на сайт знакомств. Периодически отклоняя данное предложение, мужчина продолжал искать подходящий для себя автомобиль, но при новом оповещении все же перешел на ресурс.

Зарегистрировавшись и заполнив анкету, через несколько минут ему поступило сообщение от незнакомки. Спустя пару недель она попросила мужчину помочь ей с оформлением билетов на поезд, чтобы увидеться вживую и прислала ссылку на онлайн-кассу. Перейдя на предложенный сайт, сельчанин успешно совершил покупку и выслал в сообщении копию билета. Через пару часов с его банковского счета произошло списание более 2 млн рублей, отложенных на иномарку, а диалог с незнакомкой исчез. Попытки вновь перейти по ссылке на кассу ЖД вокзала, также не увенчались успехом – ресурс оказался заблокирован. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый пятый самарец ежедневно сталкивается с телефонными мошенниками
28 марта 2024, 12:43
Каждый пятый самарец ежедневно сталкивается с телефонными мошенниками
16% горожан причислили себя к пострадавшим от телефонных мошеннических схем. Общество
244
Самарчанка отдала деньги за цирк мошенникам
28 марта 2024, 11:38
Самарчанка отдала деньги за цирк мошенникам
55-летней женщине, индивидуальному предпринимателю, в одном из мессенджеров написал неизвестный с предложением «выгодно» приобрести билеты в цирк.   Криминал
233
Самарский пенсионер хотел сохранить свои сбережения, однако лишился 1 млн рублей
26 марта 2024, 12:21
Самарский пенсионер хотел сохранить свои сбережения, однако лишился 1 млн рублей
Пенсионер прошел по ссылке, которую ему прислали в одном из популярных мессенджеров, для блокировки карты. Криминал
380
В центре внимания
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».
29 марта 2024  11:32
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
77
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
28 марта 2024  12:10
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
255
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
28 марта 2024  10:59
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
363
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
27 марта 2024  13:51
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
520
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
27 марта 2024  13:33
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
469
Весь список