Житель одного из сел Сызранского района лишился более 2 миллионов рублей из-за мошенницы

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Просматривая объявления о продаже поддержанных иномарок в сети Интернет, 39-летний сельчанин из Сызранского района обратил внимание на всплывающий баннер с предложением перейти на сайт знакомств. Периодически отклоняя данное предложение, мужчина продолжал искать подходящий для себя автомобиль, но при новом оповещении все же перешел на ресурс.

Зарегистрировавшись и заполнив анкету, через несколько минут ему поступило сообщение от незнакомки. Спустя пару недель она попросила мужчину помочь ей с оформлением билетов на поезд, чтобы увидеться вживую и прислала ссылку на онлайн-кассу. Перейдя на предложенный сайт, сельчанин успешно совершил покупку и выслал в сообщении копию билета. Через пару часов с его банковского счета произошло списание более 2 млн рублей, отложенных на иномарку, а диалог с незнакомкой исчез. Попытки вновь перейти по ссылке на кассу ЖД вокзала, также не увенчались успехом – ресурс оказался заблокирован. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.