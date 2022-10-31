Житель Нефтегорского района угнал две машины за одну ночь

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В Нефтегорском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в угонах

В ночь на 5 октября в дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» от работника коммунальной службы поступило сообщение об угоне с парковки служебного автотранспорта.

Водитель рассказал, что днем после возвращения дежурной бригады с вызова он оставил автомобиль на парковке. Дверь машины была неисправна и не закрывалась, ключ зажигания хранился в салоне авто.

Сотрудники полиции проверили близлежащие дворы, осмотрели места отстоя автотранспорта. На одной из улиц города полицейские заметили разыскиваемую ГАЗель. В ходе исследования автомобиля эксперт экспертно-криминалистической группы обнаружил и изъял следы пальцев рук с руля и с ручки пассажирской двери.

В это же день в дежурную часть поступило еще одно сообщение от жительницы Нефтегорска 1952 года рождения. Женщина рассказала, что от дома, расположенного по улице Полевая был похищен принадлежавший ей автомобиль «Ока». Заявительница пояснила, что на ночь припарковала транспортное средство перед домом, а днем не обнаружила его на месте. Уточнив цвет и особые приметы автомобиля, дежурный ориентировал на розыск транспортного средства личный состав наружных служб полиции.

При проверке отпечатков по имеющимся учетам полицейские выяснили, что одни из обнаруженных следов принадлежат ранее судимому жителю Челно-Вершинского района 1998 года рождения. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины и задержали его. При опросе мужчина рассказал, что вечером они с друзьями выпивали и гуляли по городу. Проходя по ул. Буровиков мимо «ГАЗ-2705», один из знакомых дернул ручку двери транспортного средства. Машина оказалась открытой, тогда знакомый предложил прокатиться. После ночных катаний приятели бросили автомобиль в одном из дворов города и разошлись.

Оперативники установили местонахождение 19-летнего приятеля мужчины. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса он полностью признал свою вину. Злоумышленник пояснил, что именно он предложил своим знакомым покататься, когда обнаружил на парковке незакрытый «ГАЗ-2705». После того, как они бросили автомобиль, компания разошлась. Проходя по улице Полевая, мужчина увидел припаркованную «Оку» и решил уехать на данном автомобиле домой в Самару.

В результате проведенных разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили автомобиль «Ока» в Волжском районе. Транспортное средство возвращено владелице.